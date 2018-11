Creato un “fungo champignon bionico”: è in grado di produce energia elettrica

Generare energia elettrica grazie ai funghi. E’ quanto è riuscito a fare un team di ricercatori dello Stevens Institute of Technology del New Jersey, che ha creato una simbiosi artificiale tra uno champignon e degli speciali batteri fotosintetici - cianobatteri noti come alghe azzurre - capaci di sfruttare delle particelle di grafene. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Nano Letters, si è limitato per ora a dimostrare la fattibilità del sistema, ma l’efficienza resta tutta da valutare ed eventualmente sviluppare in futuro.

La sperimentazione

I ricercatori, che intendevano dimostrare le potenzialità della simbiosi tra gli organismi del micromondo, hanno dato il via all’esperimento acquistando un normale fungo champignon in un supermercato. Una volta portato in laboratorio, e grazie all’ausilio di una stampante 3D, ne hanno ricoperto la superficie con un bio-inchiostro contenente particelle di nanoribbon di grafene che hanno reso l’organismo “bionico”. Nonostante l’elettricità prodotta fosse insufficiente per l’alimentazione di un qualsiasi apparecchio, l’esperimento è riuscito perché ha consentito di valutare le enormi potenzialità della simbiosi. Nei prossimi anni gli scienziati dell’ateneo statunitense intendono approfondire l’argomento.

Un futuro luminoso

Il rivestimento aggiunto al sulla superficie del fungo, oltre a funzionare come una sorta di elettrodo, capace di catturare l’energia, è servito anche per distribuire sullo champignon i cianobatteri con una trama a spirale che si intersecava alla rete di “riccioli” di grafene, indispensabili per raccogliere la corrente prodotta dall’attività di fotosintesi dei batteri, all’interno di un vero e proprio sistema bionico. Ai ricercatori è bastato illuminare il fungo per vederlo produrre elettricità per circa 65 nano-ampere. Troppo pochi, per qualsiasi cosa, ma si sta parlando di un singolo fungo. Cosa accadrebbe se si mettessero in linea una serie di funghi bionici? Secondo gli esperti si riuscirebbe a generare abbastanza energia da accendere una luce a Led.