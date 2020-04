Coronavirus, teleconsulti gratis a domicilio per pazienti No Covid

Roma, 19 apr. (askanews) - Per gli italiani è possibile attivare con un numero di telefono (06 8992299) un teleconsulto gratuito specialistico per coloro che di questi tempi, non possono accedere ai comuni servizi sanitari. Il servizio è dedicato esclusivamente a tutti i pazienti con patologie NON-COVID correlateLa chiusura di tanti ambulatori, il timore di rivolgersi agli ospedali, ha fatto aumentare i bisogni basilari di tipo sanitario; talvolta il cittadino non sa a chi rivolgersi. "Ho analisi ma non so a chi farle vedere; ho dei sintomi nuovi ma lo specialista non mi può visitare, ho eruzioni cutanee da interpretare" sono solo alcune delle motivazioni di chi si è rivolto al servizio.Attivo dalla fine di marzo, il, servizio di teleconsulto medico ha già risposto a centinaia di richieste; il servizio è ideato e gestito dalla rete di medici e volontari che afferiscono alla Comunità di Sant'Egidio e alla Global Health Telemedicine, Chiamando lo 06.8992299, risponde un primo operatore che esamina la problematica riferita e raccoglie i primi dati; un secondo operatore infermiere richiama il paziente ed esamina nei dettagli il quesito clinico chiedendo, attraverso email o accesso a link dedicati, la documentazione clinica necessaria per aprire il teleconsulto e, se ci sono gli estremi clinici e informazioni adeguate, viene inviato il teleconsulto per i medici della branca specialistica richiesta. Quando la specialista risponde il paziente viene ricontattato da un infermiere e riceve via email in un documento PDF con la risposta al suo quesito, che potrà far vedere al proprio medico curante .Alla rete telematica afferiscono otre 200 medici volontari afferenti a ben 21 branche specialistiche: cardiologia, malattie infettive, medicina interna, dermatologia, urologia, broncopneumologia, otorinolaringoiatria, neurologia, oculistica, e altre. Il servizio è garantito da oltre 50 volontari: operatori telefonici, infermieri, tecnici. Per la zona di Roma poi,il telefono accoglie anche richieste di tipo socialeUn servizio di telemedicina non si improvvisa: la rete di teleconsulto multispecialistica, attiva dal 2013, era inizialmente rivolta solo al mondo della cooperazione internazionale. Oggi, l'esperienza acquisita di anni di lavoro nel sud del mondo, ci ha permesso di utilizzare rapidamente la piattaforma anche per l'Italia con modelli organizzativi ed operativi già rodati e sperimentati. E' l'espressione di un mondo sempre più globalizzato dove se si superano frontiere e divisioni, se ne ha un beneficio concreto per tutti . La piattaforma è stata realizzata dall'ICT della Comunità di Sant'Egidio, dalla Global Health Telemedicine e dalla Ttre informatica, che ha rapidamente adeguato l'interfaccia alle nuove esigenze italiane.