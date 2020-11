Coronavirus, dalla Sicilia le mascherine riusabili Made in Italy

Siracusa, 5 nov. (askanews) - Durante la prima fase dell'emergenza coronavirus Sars-Cov2 in Italia, la carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale (Dpi) ha rappresentato un 'problema nel problema' al quale si è cercato di porre rimedio anche grazie all'iniziativa privata di tanti imprenditori.La iMask di Siracusa, in Sicilia, è una startup nata nel bel mezzo del primo lockdown che ha ideato una innovativa mascherina in plastica medicale riutilizzabile, con filtri FFP2 e FFP3sostituibili, omologata come dispositivo sanitario di classe 1 con marcatura CE, registrato al Ministero della Salute e conforme alle direttive europee come 'dispositivo medico'.Salvatore Cobuzio, cofondatore e Ceo di iMask."Fin dall'inizio - ha detto - l'obiettivo di iMask e della nostra mascherina era creare un prodotto che ancora non esisteva sul mercato e dare alla gente un prodotto diverso rispetto a quello che era in vendita".L'iniziativa dei giovani imprenditori siciliani è stata premiata da un boom di ordini sin dalle prime fase della vendita online, tanto che dopo solo 6 mesi è stata realizzata già una seconda versione della iMask, perfezionata anche grazie ai suggerimenti degli stessi utilizzatori, come ha spiegato ad askanews il cofondatore e designer di iMask, Giovanni Gallo."Ci hanno dato degli spunti interessanti - ha spiegato - infatti la iMask 2 ha come caratteristica una maggiore ergonomia data da un labbro inserito sulla mascherina, poi abbiamo una maggiore traspirabilità data dall'aumento della superficie del filtro. Unaltro elemento fondamentale che i clienti ci hanno suggerito è quello di avere una mascherina ancora più comoda, quindi abbiamo sostituito la fascia in plastica medicale con un laccetto in tessuto elastico che dà un maggiore comfort. Adesso il prodotto èpiù comodo e più facile da utilizzare e dà prestazioni notevoli anche in termini di respirabilità"IMask2 costa 15 euro ed è disponibile in vari colori e taglie, anche per i bambini mentre un kit di filtri (5) varia dai 15 euro degli FFP2 ai 19.90 degli FFP3."Ad oggi abbiamo un ordine ogni 2 minuti - ha concluso Cobuzio - ed è un trend in fortissima crescita perché la iMask2 funziona meglio e abbiamo voti che vanno dalle 4 alle 5 stelline quindi siamo fiduciosi del fatto di aver creato un prodotto che funzionamolto bene".