Cina lancia il potentissimo razzo vettore Lunga Marcia-5

Roma, 27 dic. (askanews) - La Cina ha lanciato oggi il potente razzo Lunga Marcia-5, il più grande razzo vettore mai realizzato in Cina e uno dei più potenti ad oggi al mondo: un passo che guarda alla missione Marte, programmata per l'anno 2020.Il razzo vettore Lunga Marcia-5 è partito dal sito aerospaziale di Wenchang, nell'isola tropicale di Hainan, alle ore 20.45 locali e il lancio è stato trasmesso in diretta dalla tv di Stato CCTV. I due precedenti lanci di questo razzo, a nel 2016 e poi a luglio 2017, erano falliti.Secondo il sito NASASpaceflight.com, il razzo lanciato oggi porta in orbita un satellite per telecomunicazioni di un peso che si avvicina alle 14 tonnellate, cosa che de facto equipara il vettore cinese a quello europeo Ariane-5 o al russo Proton M.Una versione modificata del Lunga Marcia-5, secondo l'agenzia Xinhua, sarà utilizzato per costruire la futura stazione spaziale cinese.