Lieviti Ogm e radici di soia, la “carne non carne” si prepara ad invadere il mercato europeo

La Impossible Food, società statunitense con sede a Redwook City, si appresta a conquistare il mercato europeo con i suoi rivoluzionari, ma forse anche un poco inquietanti, hamburger che sanno di carne “ma non sono fatti di carne”. La società, che dal 2011 produce alimenti - caseari e anche sostituti della carne - a base vegetale, dopo aver ottenuto il via libera da parte della Food and Drud Administration, per la commercializzazione dei propri hamburger negli Stati Uniti, ha presentato domanda, con i medesimi obiettivi, anche alla Commissione Europea.

La notizia ha fatto sobbalzare una moltitudine di associazioni dei consumatori. Gli hamburger Impossible Food, infatti, sono sì a base vegetale, ma vengono ottenuti tramite la fermentazione di “lieviti geneticamente modificati” aggiunti a radici di soia. Tale processo, inevitabile se si vuole ottenere un hamburger dal sapore pressoché identico al concorrente fatto di vera carne animale, rende i prodotti in questione degli alimenti Ogm, soggetti pertanto a restrittive - e severe - leggi europee.

Al momento non è dato sapere quale sia l’orientamento della Commissione Europea. Di certo il nuovo hamburger non potrà esser considerato un prodotto vegetale, e ciò significa che la società dovrà superare un complesso processo di autorizzazione che poi dovrà incontrare il favore dei singoli stati dell’Ue.