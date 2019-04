Marte è ancora sismicamente attivo, la sonda Insight della Nasa registra il primo terremoto

La sonda Insight ha rilevato un primo "debole ma distinto" sussulto proveniente dalle profondità del suolo marziano. La scossa, registrata lo scorso 6 aprile dal sismometro Seis, potrebbe rappresentare il primo terremoto marziano mai osservato, e potrebbe rivelarsi utile per cominciare a esplorare il “cuore” del pianeta. A darne notizia è stata l'agenzia spaziale francese Cnes, che gestisce lo strumento. "Abbiamo aspettato il nostro primo sisma marziano per mesi - ha detto Philippe Lognonne, ricercatore all'Istituto di fisica del globo a Parigi -. E' così emozionante avere finalmente la prova che Marte è ancora sismicamente attivo. Non vediamo l'ora di condividere risultati dettagliati una volta che avremo studiato meglio l'evento e fatto un modello con i nostri dati". Al momento i ricercatori stanno cercando di localizzare il punto di origine del tremore marziano, così da confermare provenga dall'interno del pianeta e non sia magari causato banalmente dal vento. Se il dato dovesse essere confermato, commenta Bruce Banerdt della Nasa, "segnerebbe la nascita di una nuova disciplina: la sismologia marziana".

Il 15esimo lander sul Pianeta Rosso

Il lander Insight della Nasa è approdato sul Pianeta Rosso lo scorso novembre, per esplorarne la struttura interna, in modo da ricavare indizi sulle fasi più remote della formazione dei pianeti rocciosi, oltre che per studiarne la geologia e i terremoti. Insight è stato il 15mo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la discesa. Non sono mancati i fallimenti delle missioni precedenti, se consideriamo che sette missioni su 16 sono state pienamente operative. Oggi sono al lavoro su Marte altri due veicoli, entrambi della Nasa: Curiosity, arrivato nel 2012, e Opportunity, del 2004.

A bordo una miriade di sensori

Tra i vari strumenti di cui è dotato Insight, oltre al sismotro Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), c'è anche tanta tecnologia italiana, fornita dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l'Istituto di Astrofisica (Inaf) e l'industria, con Leonardo. L'installazione del sismometro Seis, iniziata a dicembre, è stata completata all'inizio di febbraio con la sistemazione di due scudi, che assicureranno che i venti e gli sbalzi di temperatura non influenzino i sensori all'interno dello strumento. Grazie ai suoi sensori, InSight è diventata inoltre la stazione meteo più precisa del Pianeta Rosso: raccoglierà dati in modo continuo per i prossimi due anni per studiare i cambiamenti stagionali e le tempeste di sabbia, permettendo di perfezionare anche le indagini sui terremoti marziani.

Insight ha incontrato dei problemi

All'inizio di marzo invece un ostacolo aveva fermato la trivellazione del suolo di Marte avviata dalla "talpa" di Insight. Dopo quattro ore di lavoro, lo strumento non era riuscito a penetrare fino ai 70 centimetri previsti, ma si era dovuto fermare dopo una trentina di centimetri, a causa di diversi intoppi incontrati lungo il percorso. Per questo era stato deciso di fermare il martellamento per circa due settimane, in modo da permettere un'analisi più approfondita della situazione.