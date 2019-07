I cambiamenti climatici stravolgeranno il mondo, la simulazione shock della Nasa

Un team di scienziati dell’Istituto di geofisica dell’University of Alaska Fairbank ha utilizzato i dati raccolti dai satelliti per realizzare una simulazione che non sembra lasciare spazio all’ottimismo. Il video rilasciato dall’agenzia spaziale statunitense (Nasa) riguarda il futuro della sola Groenlandia, ma le conseguenze per l’intero pianeta saranno devastanti. Gli scienziati confermano un innalzamento del livello dei mari maggiore del previsto.