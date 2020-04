[La ricerca] La molecola vegetale a lunga durata che neutralizza il Coronavirus. E non è tossica per l'uomo

Era nato per l'agricoltura ma sarà disponibile (con tutte le opportune modifiche) per gli esseri umani colpiti da Coronavirus. Si tratta di un disinfettante a base vegetale a cui sta lavorando da mesi l'Università veneta Ca' Foscari in collaborazione con la startup Delphinus Biotech. La particolarità di questa proteina è di non avere la volatilità tipica di altri composti a base chimica, il che li porta a perdere potere disinfettante dopo un tempo relativamente breve. Ed ecco perché stiamo tutti a spruzzare e inondare a ripetizione varie superfici di prodotti che limitino il più possibile gli effetti del Covid-19. La molecola finale si chiama Bellerofast e mantiene un potere disinfettante prolungato con un efficacia maggiore contro il virus.

Il principio della trappola biologica

Alessandro Paparella, biologo della Delphinus Biotech, ha spiegato che Bellerofast funziona come una trappola biologica per il Coronavirus. Capace di isolare il Covid-19 e distruggerne la membrana esterna, neutralizzandone l'azione. I test compiuti finora hanno dato esiti positivi, a detta del team della startup che lavora insieme all'Ateneo veneziano, e non ha il problema dell'azione limitata nel tempo come tutti i composti a base di cloro o alcol.

L'importanza dell'Università

Il perfezionamento della ricombinazione della proteina di fusione, e quindi della molecola finale denominata Bellerofast, avviene attraverso il laboratorio di biochimica dell'Università Ca' Foscari e il gruppo di ricerca in biotecnologie guidato dal professor Alessandro Angelini. Una volta completati i test del disinfettante antivirale a base vegetale, non tossico per l'uomo e a lunga resistenza, sarà avviata la produzione la cui licenza verrà ceduta al governo italiano fino alla fine dell'emergenza da Covid-19.