Un buco misterioso su Marte, in attesa delle future esplorazioni ecco le ipotesi degli scienziati

Un misterioso buco su Marte da tempo attira l’attenzione degli scienziati. L’immagine della voragine situata lungo il versante occidentale del vulcano Pavonis Mons è stata ottenuta grazie allo strumento Hirise della sonda Mro (Mars Reconnaissance Orbiter) della Nasa.

Forse è una caverna

Il foro a prima vista sembra essere la bocca di una caverna, probabilmente scavata dall'attività vulcanica, che fin da subito ha subito attirato l'attenzione dei ricercatori: la cavità potrebbe infatti conservare tracce di vita, proteggendole dalle radiazioni che bombardano la superficie del Pianeta Rosso.

Può ospitare la vita marziana

Il primo di marzo, la Nasa ha riproposto la foto attraverso il concorso Astronomy Picture of the Day (Apod), che premia l’immagine astronomica del giorno. Nella descrizione dello scatto marziano si dice esplicitamente che “buchi del genere sono di particolare interesse perché le grotte interne sono relativamente protette dalle dure condizioni della superficie del pianeta, rendendo questi luoghi buoni candidati per ospitare la vita marziana”.

L’immagine del 2011

L'analisi dell'immagine (scattata nel 2011) e il confronto con quelle riprese successivamente, ha permesso ai ricercatori di stimare che il buco abbia un diametro di circa 35 metri. La particolare illuminazione della caverna sottostante fa ipotizzare che sia profonda 20 metri.

In attesa di future esplorazioni

Ancora non è chiaro perché il buco sia dotato di un cratere circolare, così come resta ancora da capire la reale estensione della caverna. Simili formazioni sotterranee, spiega la Nasa, potrebbero diventare oggetto di future esplorazioni, condotte con sonde, robot e perfino astronauti.