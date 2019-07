Un bicchiere di mozziconi di sigarette in cambio di una birra. L’iniziativa che fa bene all’ambiente

I mozziconi? Portali da noi e in cambio avrai un bel bicchiere di birra gratis. La brillante idea è stata lanciata dal Tibu-Ron Castelldefels, un bar-ristorante di Barcellona, allo scopo di ridurre l’inquinamento sulle spiagge locali. Anche in Spagna, fenomeno che conosciamo bene anche in Italia e non solo, non è difficile trovare sulla sabbia rifiuti di ogni genere, in particolare di plastica oltre che mozziconi di sigaretta. Proprio quest’ultimi sono i protagonisti di un’iniziativa utile a coinvolgere tutti, cittadini e turisti, nella pulizia della costa.

Danno all'ambiente

Il locale spagnolo ha pensato bene di incentivare i frequentatori delle spiaggia di Castelldefels con una birra gratuita in cambio di un bicchiere di cicche di sigaretta . Come ricordano infatti sul loro sito i gestori del ristorante: un solo filtro di sigaretta è in grado di contaminare fino a 3 litri di acqua di mare ma questo non è il solo rischio di lasciare i mozziconi nella sabbia. Questi infatti hanno al loro interno sostanze tossiche che, una volta arrivate a contatto con l’acqua, impiegano da 5 a 20 anni prima di disgregarsi e sono un serio pericolo per le specie marine e non solo che possono scambiarli per cibo.

La foto di Mason

A questo proposito la foto di Karen Mason che ritrae un uccello imbocca teneramente il suo pullo con un mozzicone di sigareta deve fa riflettere. Ogni anno vengono fumate 6mila miliardi di sigarette e la maggior parte dei mozziconi finiscono nell’ambiente. Secondo Legambiente nelle spiagge italiane ci sarebbero 77 ciche ogni 100 metri di arenile.

Dalla Spagna all'Italia

L’idea lanciata dal Tibu-Ron è la dimostrazione che tutti possiamo contribuire alla pulizia delle nostre spiagge. Arrivata alla quarta edizione l’iniziativa spagnola riscuote ogni anno sempre un grande successo e ora è stata copiata anche in Italia. Sull’esempio del ristorante catalano alcuni locali di Bordighera hanno deciso di promuovere la coscienza ambientalista dei turisti proponendo un drink in cambio di un bicchiere pieno di filtri di sigaretta. "Una spiaggia pulita è il biglietto da visita più bello per chi viene a fare un bagno nel nostro bel mare - dice a Tgcom il promotore dell'iniziativa, Romolo Giordano - e noi proviamo a coinvolgere tutti per raggiungere questo obiettivo".

Il caso di Bordighera

Il progetto, promosso da Giordano, titolare di un ristorante sul lungomare, ha trovato finora due sostenitori: Laura Miscioscia e Simone Orengo, proprietari di due bar, e nel primo weekend l'iniziativa ha avuto un grande successo. "Tanti soprattutto i bambini che si sono presentati con i loro bicchieri stracolmi di cicche per avere in premio la loro bibita preferita - racconta Giordano -. Per loro è stato un gioco divertente, quasi una gara. Abbiamo trovato tanti ambientalisti in erba che ci hanno aiutato a pulire la sabbia".