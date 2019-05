Biodiversità in pericolo, l’allarme dell’Onu spaventa il mondo: una specie su otto a rischio estinzione

In tempi relativamente brevi un milione di specie animali e vegetali scomparirà dalla Terra e dagli Oceani, l’equivalente di un ottavo di tutte le specie che popolano il Pianeta. A lanciare l’allarme è l’organismo Onu sulla biodiversità che, la scorsa settimana, si è riunito a Parigi per una settimana con i rappresentanti di 130 Paesi. E’ un dato shock quello annunciato dalla Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) che dalla capitale francese ha chiesto formalmente ai leader mondiali di passare all’azione quanto prima, perché non tutto è perduto.

Cambiare o soccombere

Secondo gli esperti l’unica speranza per evitare il peggio è quella di porre fine allo sfruttamento intensivo degli ecosistemi per le attività umane. “La salute degli ecosistemi di cui dipendiamo, così come di tutte le altre specie - ha denunciato il britannico Robert Watson, presidente dell’Ipbes, al termine dei lavori in corso dal 29 aprile presso la Casa dell’Unesco a Parigi - si sta deteriorando più velocemente che mai”. I partecipanti hanno negoziato parola per parola una sintesi di una quarantina di pagine, approvata all’unanimità dai delegati di 130 nazioni, in quello che rappresenta il più vasto consesso scientifico e politico sullo stato della biodiversità mondiale. Il testo, diffuso soltanto oggi, è l’estrema sintesi di un rapporto di 1800 pagine, frutto di tre anni di censimenti, analisi di dati da parte di diverse centinaia di esperti.

La Terra è all’inizio della sesta estinzione di massa

In Europa le specie più colpite sono l’allodola - meno 50 per cento negli ultimi 40 anni - la piccola farfalla blu - in calo del 38 per cento dagli anni ’70 - mentre un terzo delle api e degli altri insetti è a rischio estinzione, senza dimenticare scoiattoli rossi, pipistrelli e ricci. Alla luce di questi dati numerosi scienziati affermano che la Terra è all’inizio della sesta estinzione di massa della sua storia, ma la prima attribuita all’uomo e alle sue attività. Negli ultimi secoli, per mano dell’uomo, sono già scomparse 680 specie di vertebrati. “Stiamo erodendo i pilastri stessi delle nostre economie, i nostri mezzi di sostentamento, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità di vita del mondo intero” ha avvertito Watson, sottolineando nel contempo che “non è troppo tardi per agire, ma solo se cominciamo da subito e a tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale”.

Per il ministro francese dell'Ambiente e della transizione ecologica inclusiva, Francois de Rugy, la perdita di biodiversità è altrettanto grave rispetto agli effetti del riscaldamento globale, ma si tratta di una "crisi più silenziosa". La causa della perdita accelerata della biodiversità sono i comportamenti umani più che le ripercussioni del riscaldamento globale. Per evitare un disastro ecologico servono rapidi interventi politici per regolamentare lo sfruttamento delle terre e delle risorse naturali (spesso anticipato dalla deforestazione, in miniere, agricoltura intensiva, caccia e pesca). Ma occorre anche limitare l'uso di pesticidi, lottare all'inquinamento, senza dimenticare una più razionale urbanizzazione. Le attività antropiche hanno già "alterato gravemente tre quarti delle superfici terrestri, il 40 per cento degli ecosistemi marini e la metà di quelli di acqua dolce", avverte il rapporto Onu. Oltre alla mano dell'uomo entrano in gioco, seppur in modo meno influente, i cambiamenti climatici, anch'essi causati in parte dai comportamenti umani, responsabili di un'ulteriore accelerazione nella scomparsa di alcune specie.

Con perdita di biodiversità meno cibo per tutti

Gli esperti avvertono che la perdita di biodiversità avrà un impatto diretto su ciascuno di noi: dal cibo all'energia, dall'acqua potabile alla produzione di farmaci fino all'assorbimento del CO2. "La quantità di elementi della natura che sfruttiamo a vario titolo è immensa. Ed è fondamentale per l'esistenza e la prosperità della vita umana. Anche perché la maggior parte di tali materie prime non è sostituibile", precisa il rapporto Onu. Tra gli esempi concreti citati, la dipendenza dal legno per la produzione di energia per più di due miliardi di persone, le medicine naturali che ne curano 4 miliardi e la necessaria impollinazione del 75 per cento delle colture da parte degli insetti, specie maggiormente a rischio estinzione.

A margine della riunione di Parigi, 600 attivisti e Ong in difesa della biodiversità in 50 Paesi hanno firmato una lettera aperta promossa dal Fondo mondiale per la Natura (WWF), per chiedere ai governi un'azione urgente tesa ad arginare la "crisi bio-climatica". Per i firmatari della lettera "siamo ancora in tempo per proteggere quanto rimane e cominciare a ripristinare la natura, ma per questo dobbiamo cambiare radicalmente stile di vita: come usiamo l'energia elettrica, come facciamo crescere il cibo, come smaltiamo i nostri rifiuti"; e nella lettera si sollecitano i leader politici ad attuare "azioni decisive e ambiziose".

La popolazione mondiale è più che raddoppiata in 50 anni (da 3,7 a 7,6 miliardi) e il pil pro capite è quadruplicato. Oltre un terzo delle terre e il 75 per cento delle riserve di acqua dolce vengono usati per i raccolti o per l’allevamento del bestiame. “Sul pianeta è rimasto molto poco che non sia stato alterato da noi” ha detto alla Cnn Sandra Diaz, co-autrice del rapporto e docente all’università di Cordova. Secondo Diaz i Paesi nel Nord del mondo sono responsabili in modo particolare dei danni alla biodiversità per i loro livelli di consumo “insostenibili” specialmente per quel che riguarda la pesca e l’abbattimento di alberi. Nel 2015, un terzo degli stock marini veniva pescato a livelli insostenibili e dal 1970 il legno raccolto è aumentato di quasi metà, con il 15% tagliato illegalmente, secondo il rapporto.

Inquinamento marino da plastiche aumentato esponenzialmente

L’inquinamento marino da plastiche è aumentato di dieci volte dal 1980, con circa 300-400 milioni di tonnellate di rifiuti gettati nelle acque del mondo ogni anno. L’inquinamento degli ecosistemi costieri ha prodotto oltre 400 “zone morte” negli oceani, per un’area complessiva più grande del Regno Unito. Secondo gli scienziati che l’hanno compilato potremmo migliorare la sostenibilità dell’agricoltura progettando il territorio in modo da garantire la produzione di cibo, ma anche il sostentamento delle specie che vivono sul terreno. Tra gli altri suggerimenti, la revisione delle catene alimentari e la riduzione dei rifiuti alimentari. Quanto alla salute degli oceani, il rapporto raccomanda quote di pesca efficaci, aree marine protette e una riduzione dell’inquinamento che passa dalla terra al mare.

Rachel Warren, docente di cambiamento globale e biologia ambientale presso l’Università dell’East Anglia, ha detto alla CNN che i governi dovrebbero concentrarsi sul “ripristino di ecosistemi distrutti o degradati con specie autoctone, che contribuisce ad affrontare sia la perdita di biodiversità che i cambiamenti climatici”. “La biodiversità è alla base dei servizi all’ecosistema come l’impollinazione, la prevenzione delle inondazioni, la depurazione delle acque e dell’aria e la conservazione del suolo, e rischiamo di perdere servizi vitali con gravi conseguenze negative per la civiltà umana”. Guenter Mitlacher, direttore della politica internazionale sulla biodiversità presso il World Wildlife Fund (WWF), ha dichiarato: “La nostra è la prima generazione che ha gli strumenti per capire come la Terra sia stata cambiata dalle persone a nostro rischio e pericolo. Siamo anche l’ultima generazione che ha l’opportunità di influenzare il corso di molti di questi cambiamenti, ora è il momento di agire, non in modo incerto e incrementale, ma in modo drastico e audace”.