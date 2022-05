Big Data, opportunità di crescita per le PMI

Roma, 17 mag. (askanews) - I numeri parlano chiaro: la tendenza delle imprese, in Italia, è quella di fare ricorso in misura sempre maggiore al potere dei dati e alla loro corretta analisi. Prima di tutto con strumenti software, con investimenti cresciuti del +17% e punte di oltre il 30% per le piattaforme di Data Governance e Data Science & AI, in un mercato in piena ripresa post pandemia che ha raggiunto un valore di oltre 2 miliardi di euro.Di questo si è discusso al Data Innovation Summit che si è tenuto a Stoccolma, il più grande e influente tra gli eventi su dati e intelligenza artificiale. Tra i 70 espositori, anche l'italiana F2 Innovation, società specializzata nell'attivare e potenziare i customer data. Alessandro Cavallo, Ceo F2 Innovation: "Abbiamo potuto rilevare un trend importante per quanto riguarda servizi e infrastrutture per i big data, soprattutto quelli che impiegano machine learning e artificial intelligence; e come queste possono aiutare le aziende a sviluppare un business più sano e orientato alla crescita razionale".