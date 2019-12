Le più belle foto scientifiche del 2019, la classifica sulle pagine di Nature

Il 2019 sarà ricordato senz'altro come l'anno della prima immagine mai ottenuta di un buco nero, ma tra le fotografie scientifiche più belle dell'anno la rivista Nature ne ha selezionate alcune che sono il simbolo del cambiamento climatico in corso, come quella dell'assottigliamento dei ghiacci in Groenlandia, scattata con l'aiuto di un drone da Florian Ledoux, quella di una foca di Weddel che dorme tranquillamente e quella del pesce che fa capolino da un anemone di mare sbiancato nella barriera corallina del Mar Rosso.

Le foto premiate da Nature

1 di 17 Una rana su una foglia di loto a Lalitpur, in Nepal. Gli scienziati hanno descritto per la prima volta l'effetto del loto negli anni '70, e da allora è stato utilizzato in molte applicazioni. Fonte: Navesh Chitrakar/Reuters Quando la fauna selvatica viene catturata il risultato è spesso triste. Questi beluga (Delphinapterus leucas) e le orche, scoperti dalle riprese dei droni in Russia nel 2018, dovevano essere venduti agli acquari in Cina. Le immagini hanno dato il via ad una protesta internazionale e al successivo rilascio degli animali. Fonte: ITAR-TASS News Agency/Alamy Una fotografia a lunga esposizione mostra un albero scheletrico devastato dagli incendi che infuriavano in tutta la California ad ottobre. L'effetto visivo conferisce alla distruzione una bellezza astratta. Fonte: Philip Pacheco/AFP/Getty Il braccio fratturato del baby orango Brenda (fonte: Sumatran Orangutan Conservation via ZUMA) Cacciatori di miele selvatico penzolano da una scogliera, circondata da api e fumo. I mietitori, che vivono nella Cina meridionale e appartengono all'etnia Lisu, rischiano la vita per raccogliere il prezioso miele dagli alveari delle api dorsate Apis. Fonte: Kevin Frayer/Getty Una foca di Weddell addormentata fra i ghiacci (fonte: Ralf Schneider) La traccia lasciata da una goccia di whisky evaporata (fonte: Stuart J. Williams) Un pesce nella barriera corallina del Mar Rosso si affaccia da un anemone sbiancato (fonte: Morgan Bennett-Smith) Petronella Chigumbura, membro dell'Akashinga, un'unità anti-bracconaggio per sole donne. Sorvegliano l'area faunistica del Phundundu nello Zimbabwe nella valle dello Zambesi, dove è frequente il bracconaggio di elefanti. Fonte: Brent Stirton/Getty Le onde d'urto prodotte dal volo supersonico (fonte: NASA) Embrione di tartaruga (fonte: Teresa Zgoda & Teresa Kugler) L'arrivo della Soyuz sulla Stazione Spaziale Internazionale ripreso dall'astronauta Christina Koch (fonte: Christina Koch/NASA) I ghiacciai della Groenlandia fotografati da un drone (fonte: Florian Ledoux) I protozoi 'tromba' (fonte: Igor Siwanowicz) Ogni punto corrisponde a una cellula (fonte: Carly Ziegler, Alex Shalek, Shaina Carroll (MIT), Leslie Kean, Victor Tkachev e Lucrezia Colonna (Dana-Farber Cancer Institute)/Wellcome Photography Prize 2019) Un labirinto di microfluidi du uno strato di silicio imita i vasi sanguigni (fonte: Benoit Charlot/CNRS/IES Univ. Montpellier/Labex NUMEV) La prima immagine mai realizzata di un buco nero (fonte: ETH Collaboration) Previous

Spettacolari, poi, le immagini scattate grazie alle nuova tecniche oggi disponibili, come quella in falsi colori delle onde d'urto dell'aereo supersonico T-38 Talon, riprese dalla Nasa da un altro aereo e che aiuteranno a progettare aerei supersonici meno rumorosi; suggestiva anche l'immagini di un embrione di tartaruga i cui dettagli sono stati evidenziati grazie alla fluorescenza e quella di organismi unicellulari la cui forma ricorda quella di una tromba, vincitrice del secondo premio della Nikon Small World Photomicrography Competition, ottenuta da Igor Siwanowicz, del Janelia Research Campus di Ashburn, con un ingradimento di 40 volte.

Tra gli scatti realizzati nel mondo dell'infinitamente piccolo, Nature segnalaanche l'immagine di un cerchio cellulare multicolore realizzata dai ricercatori del Massachussets Institute of technology e del Dana-Farber Cancer Institute e nella quale ogni puntino rappresenta una delle circa 100.000 cellule del macaco rhesus e ogni colore i diversi tessuti.

Arriva dallo spazio la bellissima foto della navetta russa Soyuz, fotografata dalla Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Christina Koch: a bordo della navetta c'era la collega Jessica Meir, con la quale avrebbe affrontato la prima passeggiata spaziale tutta al femminile.