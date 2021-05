Bimbo di 10 mesi recupera l'udito grazie a un orecchio bionico

Grazie a un intervento chirurgico straordinario un bimbo di 10 mesi potrà finalmente sentire le voci dei genitori e ascoltare i rumori attorno a lui. Il miracolo è stato compiuto dall’ equipe di otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari e ora il piccolo, reso sordo da una meningite, potrà recuperare l'udito e sviluppare così il linguaggio.

L'intervento sulla coclea

L'equipe di otorinolaringoiatria diretta da Nicola Quaranta, nonostante le linee guida suggeriscano l'intervento sulla coclea in pazienti di età superiore a un anno e con peso maggiore di 8 chili, ha deciso di intervenire precocemente per evitare l'ossificazione della coclea che avrebbe bloccato la possibilità di intervento, condannando per sempre il piccolo non solo alla sordità, ma anche al mutismo.

Il successo dell'equipe barese

I medici hanno sottoposto il piccolo, dieci mesi e 7,5 chili di peso, ad un'operazione per l'impianto cocleare bilaterale. L'intervento - è detto in una nota del Policlinico di Bari - è riuscito con successo: grazie a un impianto con 22 elettrodi che stimolano le fibre del nervo acustico e trasmettono lo stimolo sonoro a una protesi esterna dotata di microfono, che potrà essere attivata a seguito della cicatrizzazione, il bambino potrà riacquistare l'udito.

Il piccolo può sentire i suoni

"In passato - spiega Quaranta - tutti questi casi erano condannati al sordomutismo; adesso, invece, grazie alla tecnologia e alle capacità chirurgiche possiamo intervenire precocemente per assicurare uno sviluppo cognitivo regolare del bambino e prevenire le complicanze. Il piccolo, grazie all'impianto cocleare, potrà crescere nel mondo dei suoni e iniziare a sviluppare il linguaggio".