Baby K duetta con Alexa nel tormentone estivo "Non mi basta più"

Roma, 15 lug. (askanews) - Alexa, l'assistente vocale di Amazon, ha preparato una sorpresa per i propri clienti in Italia sulle note della nuova hit di Baby K "Non mi basta più". I clienti che utilizzano Alexa, attraverso un dispositivo Echo oppure un dispositivo con integrazione Alexa, potranno infatti ascoltare una cover divertente del nuovo tormentone estivo, in cui Alexa duetta con l'artista regina dell'estate italiana. Per ascoltare questo speciale duetto basterà semplicemente dire "Alexa, tormentone dell'estate", come mostra Baby K in una specie di video tutorial.Sarà sempre possibile ascoltare il tormentone estivo di Baby K "Non mi basta più" in versione originale su tutti i dispositivi Echo, semplicemente chiedendo ad Alexa di riprodurla attraverso uno dei servizi di musica in abbonamento (Amazon Music Unlimited, Prime Music, Apple Music, Deezer Premium, Spotify Premium e TIMMUSIC Platinum). Il nuovo brano di Baby K "Non mi basta più", concepito dall artista durante la quarantena, è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, ed è disponibile in digitale su tutte le piattaforme.Dal 15 al 22 luglio inoltre, chiedendo ad Alexa, i clienti potranno riscoprire tormentoni estivi del passato grazie alla Skill "Pillole di musica". Per provarla basterà dire "Alexa, apri Pillole di Musica".