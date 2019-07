Avvoltoi e lupi si dividono il pasto: il video del rarissimo banchetto

Una mucca, morta molto probabilmente per cause naturali, diventa il pranzo di acuni grifoni, uccelli della famiglia degli avvoltoi. Al banchetto sui unisce anche un lupo, un giovane esemplare di circa due anni. "Una scena – spiega il fotografo naturalista Fabrizio Caputi - autore del video, pubblicato su La Repubblica e girato in una zona vicina al Parco regionale Sirente Velino, a quota mille metri in provincia dell’Aquila - che dimostra come i lupi, animali predatori, siano molto utili anche a ripulire i boschi da animali morti.