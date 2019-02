Australia, possibile 'vaccino universale' contro influenza

Parigi, 18 feb. (askanews) - I ricercatori dell'Università di Melbourne hanno scoperto delle cellule immunitarie in grado di combattere tutti i ceppi noti del virus influenzale, il che apre la strada alla possibilità di un "vaccino universale" contro la malattia.Il vaccino si bassa sulle "cellule-T", i globuli bianchi "killer" presenti in oltre metà della popolazione mondiale, potenzialmente utilizzabili quindi in un unico vaccino non stagionale e non dipendente dalle mutazioni del virus.(fonte Afp)