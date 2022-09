Asi mostra per la prima volta immagini impatto Dart-asteroide

Roma, 27 set. (askanews) - La curiosità è stata soddisfatta. L'Asi - durante una conferenza stampa - ha mostrato alcune immagini in diretta dell'impatto della sonda della Nasa Dart sull'asteroide Dimorphos, avvenuto come previsto all'1.14, nel primo test di difesa planetaria. Le immagini sono state inviate alla Nasa e sono state svelate per la prima volta in conferenza stampa. In una - hanno spiegato - vengono riprese delle strisciate di luce e della polvere. In un'altra sono state ripresi il corpo di Didimos e Dimorphos completamente coperto da emissione di polvere e detriti prodotti dall'impatto.