Viaggio nel tempo in un lago artico: recuperato il Dna di organismi vissuti 125.000 anni fa

Archivio del passato in un lago artico: nei suoi sedimenti è stato infatti recuperato il Dna di organismi vissuti 125.000 anni fa. Allo stato attuale della ricerca occorrono ulteriori studi su un'epoca in cui il clima era poco più caldo di quello odierno che potrebbe aiutare a capire come risponderanno le piante alle temperature future. Lo hanno spiegato i ricercatori dell'università del Colorado al congresso dell'American Geophysical Union.

La scoperta

La scoperta è stata fatta in un lago dell'isola di Baffin, chiamato Cf8, sotto 10 metri di acqua e fango. Nei suoi sedimenti, oltre a polline e piante fossili, è stato recuperato del Dna che risale a 125.000 anni fa (al periodo Eemiano, cioè il periodo interglaciale più grande e caldo di tutta l'ultima Era glaciale che va da 130 000 a 110 000 anni fa circa), quando l'Artico era più caldo di oggi, ed è stato lasciato da piante di cui altrimenti non sarebbe stata trovata traccia."Se questi risultati fossero confermati, si aprirebbe una finestra sugli ecosistemi sviluppatisi nell'Artico in un'epoca in cui il clima era più caldo di qualche grado in più di quello di oggi", spiega Sarah Crump, coordinatrice dello studio.

L’archivio artico

Inoltre dimostrerebbe il potere del Dna sedimentario, per mostrare come le piante artiche hanno risposto ai cambiamenti climatici del passato e come potrebbero rispondere nel futuro. Anche se la ricerca del Dna conservato nei sedimenti è iniziata circa 20 anni, è decollata solo negli ultimi anni con il calo dei prezzi del sequenziamento genetico. E visto che il freddo aiuta a preservare il Dna, l'Artico è diventato il principale archivio per questa ricerca, visto che ospita le tracce di interi ecosistemi, tra foglie, fiori ed escrementi animali. Per capire il destino degli ecosistemi in un clima ancora più caldo, i ricercatori sperano di trovare altri resti di antico Dna che arrivano fino al periodo Eemiano.