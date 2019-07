Se si sciogliessero i due grandi ghiacciai Thwaites e Pine Island, insieme al resto della Lastra dell'Antartide occidentale, il livello di mari e oceani si innalzerebbe di colpo di almeno 3 metri e città come New York, Calcutta, Miami e Tokyo verrebbero sommerse, senza parlare degli atolli del Pacifico destinati a scomparire. E con esse tante zone costiere, comprese quelle italiane con Venezia e certe città della costa Adriatica davanti a tutte. Centinaia di milioni di persone in tal caso sarebbero costrette a traslocare in altri luoghi abitabili, come si legge su Repubblica. Brutta prospettiva per il nostro Pianeta, no? Fatto sta che quel mitico mondo di ghiaccio si sta davvero sciogliendo, sempre più velocemente e soprattutto i due ghiacciai citati sono sulla via del dissolvimento.



L’allarme è stato lanciato da tempo ormai da parte degli scienziati che parlano di prossimità al punto di non ritorno. Ma non sempre le orecchie destinatarie, soprattutto quelle politiche, sono recettive e comprendono, o vogliono comprendere, la gravità di quanto sta accadendo, giorno dopo giorno, e in maniera sempre più veloce. Anche se ne va della vita di un intero Pianeta e del genere umano. Difficile del resto rimediare a questo punto ai danni compiuti nel Continente ghiacciato. A tal proposito una equipe di ricercatori della Università tedesca di Potsdam – come riporta il quotidiano - ha proposto una soluzione estrema quanto curiosa: utilizzare i cannoni sparaneve per arginare lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide.

Cannoni sparaneve (Ansa)

Lo studio

Utilizzare il metodo delle piste da sci è una opzione che è stata rivestita di tutti i crismi scientifici e lo studio di Johannes Feldmann, Anders Levermann, e Matthias Mengel è stato perfino pubblicato su Science Advances. Gli scienziati avrebbero proposto, in sintesi, di stabilizzare quelle delicate zone del regno del freddo con neve artificiale prodotta utilizzando l’acqua di mare dopo apposita desalinizzazione. Una soluzione logica da un punto di vista teorico ma difficile da realizzare dal punto di vista pratico, come loro stessi ammettono. Prima di tutto perché servirebbero 12mila turbine per accumulare in almeno 10 anni 7.400 miliardi di tonnellate di neve nelle zone di cui si parla. Il minimo, stando agli studi effettuati, per stabilizzare l’area e bloccare lo scioglimento dei ghiacciai. Uno sforzo geoingegneristico che avrebbe costi indubbiamente rilevanti. Sarebbero altissimi inoltre anche in termini di sforzo energetico perché occorrerebbe utilizzare desalinizzatori e macchinari a pompa per sparare la neve con possibilità di immettere nell’aria poderose dosi di CO2. Il rischio diventerebbe quindi quello di perturbare ulteriormente l’ecosistema e le correnti, determinando l’intrusione di acqua più calda nelle cavità della piattaforma ghiacciata, con conseguenze disastrose per la sua stabilità. Insomma, il serpente che si morde la coda.

Intanto però lo scioglimento è in corso e sarà difficile fermarlo. Ed anche l’idea della neve artificiale sembra più una boutade per attirare attenzione sul problema che altro. Che i ghiacciai siano in situazione eccezionalmente critica è stato sancito di recente da un altro studio, firmato tra gli altri da Pietro Milillo del JPL Nasa, e dalla coautrice italiana Paola Rizzoli. Tale lavoro avrebbe individuato, servendosi dei satelliti Cosmo-SkyMed, l’esistenza di una gigantesca caverna vasta come l’isola di Manhattan e alta 300 metri, che favorirebbe lo scioglimento dal basso a causa delle temperature più alte dell’Oceano.

Scioglimento sempre più preoccupante

I due ghiacciai dell’Antartide sono i più grandi e il loro deterioramento è sempre più marcato. I sintomi del possibile disastro (si è passati da 0,15 millimetri nel 1992 a 0,44 millimetri nel 2017 come contributo all’innalzamento dei mari) sono sempre più allarmanti. Gli scienziati evidenziano che dagli anni ’90 ai primi del 2.000 la perdita di ghiacci in quelle regioni è passata dai sei miliardi di tonnellate ai 40 all’anno in un caso (Pine Island), e dai 30 ai 52 nell’altro (Thwaites). Da tener presente, per farsi un’idea della gravità del problema, che solo quest’ultimo ghiacciaio ha le dimensioni della Florida ed è responsabile di circa il 4 per cento del livello del mare su scala mondiale.

Scenari catastrofici

Siamo di fronte, insomma, a scenari potenzialmente catastrofici se non si attuano interventi radicali per fermare lo scioglimento dell’Antartide. Uno degli scienziati autori dello studio, Anders Levermann, è stato molto chiaro in merito: “Siamo già a un punto di non ritorno”, ha detto. Occorre quindi "fare in fretta qualcosa". Fatto sta che il tempo stringe, ed è sempre più risicato. Il pericolo ormai è davanti agli occhi di tutti e smettere di buttare in atmosfera quantità insostenibili di gas serra è la prima delle priorità.