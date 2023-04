Acqua su Marte: rover cinese scopre tracce recenti anche alle basse latitudini

C’è acqua su Marte anche alle basse latitudini, una prova certa è arrivata dal rover cinese Zhurong. E' quanto afferma uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dall'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia Cinese delle Scienze.

L’importanza della scoperta

La scoperta è molto importante per comprendere la storia evolutiva del clima marziano, ma fornisce anche indizi chiave per la ricerca di forme di vita extraterrestri e per i luoghi più adatti nei quali costruire un'eventuale base terrestre. I ricercatori guidati da Qin Xiaoguang hanno trovato alcune importanti caratteristiche morfologiche sulle superfici delle dune, quali croste, crepe e creste.

La prova dell’esistenza dell’acqua

Lo strato superficiale ricco di sostanze e minerali rivela che, in alcuni momenti, potrebbe formarsi acqua salina derivata dallo scioglimento di ghiaccio o neve: questo perché i sali presenti nelle dune provocano lo scioglimento dell'acqua solida anche basse temperature; quando poi l'acqua si asciuga, i minerali compattano la sabbia per formare le caratteristiche strutture osservate. Lo studio fornisce, quindi, prove dell'esistenza di acqua liquida anche a basse latitudini, dove le temperature superficiali sono relativamente più calde e più adatte alla vita.