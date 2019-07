Troppo mercurio, allarme per un lotto di tranci di verdesca surgelata: non consumateli

Allarme per un lotto di tranci di verdesca surgelata contenente alti livelli di mercurio… oltre ai limiti di legge. L’allerta alimentare, e il conseguente richiamo imposto dal Ministero della Salute, riguarda il lotto di produzione R105, con data di scadenza fissata al 30 ottobre 2020, realizzato dall’azienda Panapesca SpA presso lo stabilimento di via Mazzini 31, a Massa e Cozzile (in provincia di Pistoia). A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda di non far consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.

Lo stesso invito anche dalla Panapesca, che era già incappata in un problema identico lo scorso mese di aprile. “Si pregano i consumatori che avessero acquistato il prodotto – si legge nella nota – di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita dove sarà sostituito”. Per informazioni si può contattare Panapesca all’indirizzo di posta elettronica controlloqualita@panapesca.it.