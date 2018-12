Test nella ionosfera, perplessità per un progetto congiunto tra Russia e Cina

C’è preoccupazione della comunità scientifica dopo che Cina e Russia hanno annunciato al mondo di esser impegnate in una serie di sperimentazioni atte a perturbare la ionosfera, la fascia di atmosfera terrestre caratterizzata dalla presenza di particelle elettricamente cariche (ioni), che si estende tra gli 80 e i 500 chilometri di quota. Dietro ai test, ufficialmente di interesse accademico, potrebbero infatti celarsi altri scopi, probabilmente militari. Secondo alcuni esperti del settore, disturbando in maniera selettiva alcuni tipi di particelle cariche, si potrebbero bloccare i segnali radio a lungo raggio, e quindi anche le comunicazioni dei satelliti militari. Per fare i test gli scienziati russi e cinesi avrebbero generato delle onde radio ad alta frequenza grazie alla Sura Ionospheric Heating Facility, una rete di antenne installate poco distanti da Vasilsursk, una città a est di Mosca.

Ma ci si deve preoccupare?

Per valutare l’effettiva capacità di disturbo il team di ricercatori si sarebbe servita del China Seismo‐Electromagnetic Satellite (CSES), uno speciale satellite che ha misurato le interferenze provocate dai radiosegnali sul plasma. La preoccupante notizia, pubblicata sulle pagine del South China Morning Post, viene in parte ridimensionata dalla pubblicazione di un articolo scientifico, e dunque “non complottista”, sulla rivista Earth and Planetary Physics.

Gli Usa fanno gli stessi test da decenni

Ma Cina e Russia non sono i soli Paesi interessati a sviluppare una tecnologia militare di questo tipo. Anzi, i due governi starebbero soltanto rispondendo, con decenni di ritardo, al primo passo compiuto dagli Usa nel 1993, quando venne avviato il progetto High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), avviato in Alaska con lo scopo di compiere ricerche scientifiche sugli stessi temi: alta atmosfera e comunicazioni radio ad uso militare.

Ma c'è un altro progetto che preoccupa

Stando a quanto pubblicato sulle pagine del South China Morning Post, Pechino starebbe portando avanti anche un altro progetto i cui scopi risultano per ora poco chiari. Nella città di Sanya, nella provincia di Hainan, sarebbe stato costruito un edificio per il riscaldamento della ionosfera. Sostanzialmente la struttura sarebbe la parte visibile di un dispositivo in grado di manipolare l'atmosfera sopra tutto il Mare Cinese Meridionale. Anche in questo caso vi sarebbe una stretta collaborazione tra i ricercatori russi e quelli cinesi.