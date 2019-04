Un test missilistico indiano mette a rischio la Stazione Spaziale e gli astronauti a bordo

L'India è diventata una superpotenza spaziale. Nel diventarlo ha commesso però un errore che potrebbe mettera a rischio la Stazione spaziale internazionale (ISS) e l'intero equipaggio a bordo. Facciamo un passo in dietro. Qualche giorno fa, con un annuncio a reti unificate, il premier Narendra Modi ha dichiarato che l’India è diventata “la quarta superpotenza al mondo dotata di un sistema di difesa spaziale, dopo Stati Uniti, Russia e Cina. Nella storia di ogni paese ci sono momenti che riempiono di orgoglio e che hanno un impatto storico sulle generazioni future. Stiamo vivendo uno di quei rari momenti: poche ore fa abbiamo portato a termine con successo il primo test del nostro sistema antimissilistico, abbattendo in tre minuti un satellite che orbitava nello spazio. Siamo diventati una potenza dello spazio: le mie congratulazioni a quanti fanno parte del programma spaziale Mission Shaktiha".

Ventiquattro detriti minacciano la ISS

L’impatto storico sulle generazioni future lo si potrà valutare nel corso degli anni, tuttavia i primi effetti dell’azione portata a termine senza consultare Stati Uniti, Russia e Cina rischiano di creare scompiglio e, peggio ancora, danni. A seguito dell’esplosione, infatti, si sono venuti a creare una moltitudine di detriti che ora viaggiano senza controllo - e a forte velocità -, minacciando la Stazione Spaziale e il suo equipaggio. I frammenti sono complessivamente 400 ma la Nasa, al momento, è riuscita a individuarne soltanto 60. Jim Bridenstine, amministratore dell’Agenzia spaziale statunitense, ha definito l’atto come “un evento terribile”. Nonostante il satellite distrutto si trovasse a 300 chilometri di quota, un’altezza inferiore rispetto alla Stazione spaziale internazionale, con l’esplosione diversi frammenti sono schizzati in un’orbita più alta. Ben 24, del diametro di oltre 10 centimetri, potrebbero finire contro la Iss.

Mai più "spazzatura spaziale" in orbita

David Thompson, vice comandante che ha coordinato le operazioni del test indiano, corre ai ripari e ribadisce che tutto è stato fatto con la massima attenzione: quei frammenti non metteranno a rischio la Iss. Sarà anche così, ma la Nasa è dovuta correre ai ripari. Gli astronauti a bordo e la stessa Stazione saranno realmente al sicuro soltanto dopo una serie di manovre. E in ogni caso “si tratta di un’attività incompatibile con il futuro del volo spaziale umano”, ha commentato Bridenstine. L’America non accetterà più simili azioni: “Non è accettabile per noi permettere che le persone creino campi di detriti orbitali che mettono a rischio i nostri astronauti - dice ancora l’amministratore della Nasa -, anche perché la Nasa è l’unica agenzia spaziale al mondo che manda nello spazio degli astronauti, ci sono dunque in gioco delle vite umane”.