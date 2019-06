Tumore al seno, “baby-dosi” di tamoxifene riducono rischio insorgenza di recidive del 52 per cento

“Baby-dosi” del farmaco tamoxifene, tra le terapie maggiormente utilizzate per il trattamento del tumore al seno, sono in grado di ridurre l'insorgenza di recidive del 52 per cento: l'approccio ribattezzato come “baby-tam” - ovvero dosi di tamoxifene ridotte, dai 20 milligrammi standard e 5 milligrammi - ha dunque dimostrato la stessa efficacia del farmaco somministrato a dosi piene ma con effetti collaterali minimi. E ad ottenere il massimo beneficio sono soprattutto alcune categorie di donne come le non fumatrici. Sono i risultati presentati al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) da Andrea De Censi, direttore Oncologia medica dell'Ospedale Galliera di Genova e professore di oncologia alla Queen Mary University di Londra, sulla base di uno studio condotto da 14 centri italiani su 500 donne e finanziato dal ministero della Salute e dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).

I risultati dello studio

Lo studio, spiega De Censi, "ha dimostrato che per il tumore al seno localizzato in situ, circa il 30% di tutti i tumori al seno, dosi di tamoxifene ridotte di 4 volte, da 20 a 5 milligrammi, riducono il rischio recidive del 52% e il tumore all'altra mammella del 75%. Il farmaco ha dunque un effetto pieno anche a dosi ridotte, ma risparmiano gli effetti collaterali". Ora, sottolinea, "presentiamo all'Asco anche le nuove evidenze su quali siano le pazienti che ottengono il massimo effetto dal baby-tam: nelle donne in menopausa, tra le quali la riduzione delle recidive è del 69%; nelle non fumatrici, tra le quali è del 65%, e nelle donne con vampate di calore prima del trattamento tra le quali l'efficacia è dell'89%".

Indicato a fini di prevenzione nelle donne ad alto rischio

Ma tale farmaco, sottolinea, "è anche indicato a fini di prevenzione nelle donne ad alto rischio, come quelle con storia familiare di cancro al seno o particolari mutazioni geniche, ma oggi solo il 5-10% lo utilizza proprio per timore degli effetti collaterali. L'obiettivo, con il baby-tam, è anche incentivare tale terapia e fini preventivi". Questo farmaco "ha un costo ridotto, ma potrebbe prevenire migliaia di casi di tumore al seno. Per questo - afferma - chiederemo all'Agenzia del farmaco l'autorizzazione per l'uso del tamoxifene a dosaggio ridotto".