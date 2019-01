Stelle cadenti artificiali su commissione, al via il progetto della Astro Live Experiences di Tokyo

"Stelle cadenti su ordinazione: lascia che il cielo diventi la tua tela": è con questo slogan pubblicitario che verrà lanciato fra poche ore dal Giappone un piccolo satellite di prova progettato per accendere la prima pioggia di stelle cadenti artificiali della storia. L’esperimento ha preso il via oggi, alle 9:50 ora locale (le 01:50 del mattino in Italia), quando il satellite realizzato dalla Astro Live Experiences (Ale) di Tokyo è partito a bordo del razzo Epsilon-4, lanciato dall'agenzia spaziale giapponese Jaxa dalla base di Uchinoura.

Stelle cadenti su richiesta

Una volta che il satellite è entrato nell'orbita terrestre bassa, a circa 400 chilometri di altezza, ha rilasciato una pioggia di piccole palline del diametro di un centimetro e del peso di pochi grammi che, durante il lento attraversamento dell'atmosfera, si sono “accese” dando origine a una pioggia multicolore. Non è stato rivelato il materiale di cui sono fatte, ma l'azienda giapponese assicura che si tratta di materiale non tossico che brucia in sicurezza, prima di arrivare a 60 chilometri dal suolo.

Grande evento nella primavera del 2020

Durante la discesa delle meteore artificiali, il satellite ha raccolto informazioni per capire come la traiettoria delle palline viene influenzata da fattori come la densità e la direzione del vento nella parte più alta dell'atmosfera. I test serviranno a preparare la prima vera pioggia di meteore artificiali, che dovrebbe illuminare il cielo del Giappone vicino Hiroshima nella primavera del 2020: nelle intenzioni dell'azienda, lo spettacolo dovrebbe risultare visibile nel raggio di 200 chilometri, per lasciare senza fiato oltre sei milioni di persone.