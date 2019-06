Smartphone e radiazioni, ecco la lista aggiornata dei modelli più pericolosi

Non soltanto design e tecnologia all’avanguardia. I consumatori, quando scelgono di acquistare un nuovo smartphone, stanno sempre più attenti anche alle specifiche relative alle emissioni. Le radiazioni, ormai, sono considerate un problema molto serio. Valutare i valori SAR diventa importante quanto - se non addirittura più importante - dell’aspetto estetico di un terminale. L’Unione europea ha imposto alle case produttrici delle limitazioni ma, benché tutte le aziende presenti sul mercato le rispettano, è bene sapere quale dispositivo è potenzialmente più pericoloso di altri.

Mai superati i 2 Watt per chilogrammo

Il limite in questione è stato fissato a 2 Watt per chilogrammo e, allo stato attuale, sono tante le case produttrici che sfornano cellulari che si avvicinano “pericolosamente” alla soglia massima. Tra queste anche Huawei, Oneplus, Xiaomi e persino Apple. La scienza, fino ad oggi, non è riuscita ad associare la prolungata esposizione alle radiazioni al rischio mutazioni genetiche. La sola cosa appurata è che, a lungo andare, queste possono provocare un surriscaldamento dei tessuti muscolari, arrecando occasionalmente anche danni rilevanti.

La lista degli Smartphone:

Honor View 10 - 1,03 Watt per kg

Sony Xperia X Compact - 1,08 Watt per kg

Honor 5C - 1,14 Watt per kg

Sony Xperia XZ Premium - 1,21 Watt per kg

Apple iPhone 7 Plus - 1,24 Watt per kg

Honor 9 - 1,26 Watt per kg

BlackBerry DTEK60 - 1,28 Watt per kg

ZTE Axon 7 Mini - 1,29 Watt per kg

Xiaomi Redmi Note 5 - 1,29 Watt per kg

Apple iPhone 8 - 1,32 Watt per kg

OnePlus 6 - 1,33 Watt per kg

Google Pixel 3 - 1,33 Watt per kg

HTC Desire 12/12+ - 1,34 Watt per kg

Sony Xperia XZ1 Compact - 1,36 Watt per kg

Huawei P9 Lite - 1,38 Watt per kg

Apple iPhone 7 - 1,38 Watt per kg

Xiaomi Mi9 - 1,389 Watt per kg

OnePlus 5 - 1,39 Watt per kg

Google Pixel 3 XL - 1,39 Watt per kg

Huawei Nova Plus - 1,41 Watt per kg

Huawei P9 - 1,43 Watt per kg

Huawei GX8 - 1,44 Watt per kg

Xiaomi Mi Mix 3 - 1,45 Watt per kg

Motorola Moto Z2 Play - 1,455 Watt per kg

Huawei P9 Plus - 1,48 Watt per kg

Honor 8 - 1,5 Watt per kg

HTC U12 Life - 1,48 Watt per kg

OnePlus 6T - 1,55 Watt per kg

Xiaomi Mi Max 3 - 1,58 Watt per kg

Huawei Mate 9 - 1,64 Watt per kg

OnePlus 5T - 1,68 Watt per kg

Xiaomi Mi A1 - 1,75 Watt per kg