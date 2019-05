Passo importante verso il vaccino universale contro l’influenza, scoperto anticorpo umano che neutralizza il virus

Un team di scienziati della Vanderbilt University ha annunciato di aver individuato quello che, con molta probabilità, è il tallone d’Achille del virus dell’influenza. Si tratta di un anticorpo umano, ribattezzato FluA-20, che da solo è in grado di neutralizza una delle armi con cui il virus inganna le cellule per poi invaderle. L’equipe di ricercatori ha già sviluppato un primo vaccino sperimentale, testato per il momento soltanto sui topi. I risultati sono stati sorprendentemente positivi: gli scienziati sono riusciti a prevenire l'infezione di quattro diversi ceppi del virus influenzale del tipo A che aggrediscono comunemente l'uomo.

Ora si parla di un vaccino universale

Il risultato ha fatto correre fin da subito la fantasia dei medici, che già parlano di vaccino universale, un sogno inseguito da decenni. L’annuncio della scoperta, finanziata dai National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti, attraverso l'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie infettive (Niaid), ha conquistato le pagine della prestigiosa rivista scientifica Cell. Contro ogni aspettativa, l'anticorpo si è dimostrato capace di riconoscere e distruggere parte della proteina chiamata emoagglutinina, quella che il virus usa come un grimaldello per penetrare nelle cellule.

Una scoperta medica epocale

E' una delle due proteine che si trovano sulla superficie e che permettono al virus di trasformarsi, un anno dopo l'altro, rendendo in questo modo necessario mettere a punto ogni volta un vaccino diverso. Uno dei dati più incoraggianti, evidenzia il team di ricercatori, è il fatto che l'anticorpo riesce a legarsi a una delle porzioni della proteina finora considerate quasi inaccessibili. Contrariamente ad altri anticorpi, il FluA-20 si aggancia in modo stabile alla “testa” tondeggiante dell'emoagglutinina, e riesce a farlo in un sito che non si pensava fosse vulnerabile.

Nel mondo da 250 a 500mila morti l'anno

L'influenza si diffonde nel mondo in epidemie annuali, provocando da tre a cinque milioni di casi gravi e da 250.000 a 500.000 morti. Nel sud e nel nord del mondo l'epidemia si presenta soprattutto in inverno mentre nelle aree intorno all'equatore le epidemie si diffondono in qualsiasi parte dell'anno. La mortalità è maggiore tra i più giovani, gli anziani e le persone con altri problemi di salute.

Colpisce milioni di italiani

In Italia il virus influenzale colpisce ogni anno milioni di persone. Il bilancio stilato dalla rete di sorveglianza epidemiologia Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) conta quasi 5 milioni di italiani a letto da inizio stagione 2019. L'80 per cento dei casi gravi (282 in tutto) e l'85 per cento dei decessi (52) riguarda soggetti che presentavano almeno una patologia cronica preesistente. Dal punto di vista virologico la stagione è stata caratterizzata dalla predominante circolazione dei virus di tipo A (99,7 per cento); di questi il 57 per cento appartiene al sottotipo A-H1N1 e il 33 per cento al sottotipo A-H3N2).