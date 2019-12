Scoperta una nuova specie di ragno violino: il suo veleno tossico è in grado di sciogliere pelle e muscoli

Un’equipe di entomologi dell’Università Autonoma del Messico ha annunciato di aver scoperto una nuova specie di ragno violino, anche noto con il nome di ragno eremita. Con questo sono in totale 38 le specie la cui presenza è stata confermata in Messico, mentre nel mondo se ne contano 140. Il piccolo aracnide, presente anche in Italia ma esclusivamente con la variante Loxosceles rufescens, attraverso un morso è in grado di innescare un processo noto come loxoscelismo, una necrosi dei tessuti (anche muscolari).

Il ragno eremita, che appartiene alla famiglia dei Sicariidae, non è particolarmente aggressivo. Anzi, a detta degli entomologi, che hanno visto l’annuncio della scoperta pubblicato sulle pagine della rivista scientifica specializzata Zookeys, risulta essere una creatura molto timida. La prima reazione alla vista dell’uomo è quella di scappare. Il piccolo aracnide, temendo la luce e il freddo, ha tuttavia la cattiva abitudine di cercare rifugio dentro le case, magari tra i vestiti, nelle scarpe o sotto le coperte. Esser morsi risulta esser pertanto molto semplice, e vista l’elevata tossicità del suo veleno i problemi per il malcapitato possono essere “importanti”.

Il morso di per sé non è doloroso. Tanto è che molte delle sue vittime hanno spesso scambiato il piccolo segno sulla pelle con la puntura di una banale zanzara. E il problema sorge proprio quando si sottovaluta l’insospettabile “arrossamento”. Il veleno del ragno violino, per il quale esiste un antidoto, avvia un processo di necrosi dei tessuti, sciogliendoli. Nei soggetti allergici la questione è ben diversa, i soggetti possono rischiare lo shock anafilattico…

Gli scienziati, coordinati dal professor Alejandro Valdez-Mondragón, hanno identificato il ragno (chiamato Loxosceles tenochtitlan) grazie a una serie di indagini morfologiche e di biologia molecolare, che hanno permesso di distinguerlo da una specie molto affine, il Loxosceles misteca, originario di Morelos e Guerrero. Dall'analisi morfologica è emerso che il maschio del Loxosceles tenochtitlan possiede strutture nelle zampe e nei pedipalpi - le appendici prensili - differenti, così come lo sono le sacche della femmina in cui viene immagazzinato lo sperma dopo l'accoppiamento. I maschi di Loxosceles misteca hanno inoltre delle zampe più lunghe.