Scoperta una coppia di stelle che “non dovrebbe esistere”. E prende piede la teoria di una civiltà aliena

L’Universo ospita altre forme di vita intelligente o quella umana è l’unica specie che ha avuto la fortuna di svilupparsi e progredire al suo interno? Nessuno, allo stato attuale, sembra in grado di dare una risposta ad una domanda così importante, una domanda che l’uomo si pone ormai da tantissimo tempo. Di tanto in tanto, i media, rilanciano notizie su pseudo avvisamenti Ufo, e su contatti del terzo o quarto tipo che, alla fine, non trovano però alcuna conferma. Ora, un’equipe di ricercatori dell’Università del Texas coordinata da Andrew Vanderburg, ha annunciato di aver individuato due oggetti celesti con caratteristiche “impossibili”. L’equipe ha analizzato i dati raccolti dal telescopio spaziale Kepler (Nasa) quando questo puntava verso EPIC 249706694 (HD 139139), una coppia di stelle distanti dalla Terra qualcosa come 360 anni luce.

I dati sono apparsi subito insoliti

Le due stelle, infatti, mostravano cali di luminosità improvvisa: nel corso delle osservazioni, durate 87 giorni, ne sono stati registrati ben 28. Inizialmente, ha ammesso lo stesso Vanderburg, si è pensato al transito di un pianeta davanti alle due stelle, ma poi ci si è resi conto che i cali avvenivano in maniera del tutto casuale… “Abbiamo osservato stelle con cali di luminosità di vario tipo per oltre 10 anni - ha raccontato l’astronomo sulle pagine della rivista arXiv - ma questa è la prima volta che ci imbattiamo in una tale variabilità”. La tesi dei cosiddetti “transiti” non regge, perché si dovrebbe ipotizzare un sistema incredibilmente sovraffollato. Gli oggetti in orbita attorno alle stelle dovrebbero esser tantissimi… troppi, e allo stato attuale non vi sono modelli di paragone che possano dar credito a una tale ipotesi.

La teoria sugli alieni

L’equipe ha poi azzardato la presenza di pianeti e grandi asteroidi in via di disintegrazione, che nel loro passaggio lasciano quantità importanti di detriti. Anche in questo caso dovrebbe esserci una ripetitività evidente che, invece, manca. E dunque? Dopo le ipotesi scientificamente plausibili si passa a quelle più fantasiose, come ad esempio una struttura aliena posizionata accanto alle due stelle. La teoria, ovviamente, non può godere di alcun tipo di riscontro, ma alimenta i sogni di tantissimi utenti del Web. La cosiddetta sfera di Dyson, ipotetica struttura applicata attorno ad un corpo stellare allo scopo di catturarne l'energia, venne proposta anche nel caso della stella di Tabby (KIC 8462852), ma anche allora perse di consistenza con la formulazione di soluzioni più ragionevoli. “La storia dell'astronomia - ha concluso Vanderburg - è costellata di fenomeni che oggi sembrano impossibili, e spesso si scomodano ipotesi fantastiche che con il tempo perdono di consistenza: sarà così anche per HD 139139”.