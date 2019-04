Salmonella in un famoso salame affettato commercializzato da Conad

In Italia, come anche nel resto dell’Unione europea, la sicurezza alimentare è diventata una priorità assoluta. E la crescita quasi esponenziale del numero degli allerta diramati dal ministero della Salute ne è un evidente segnale. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda un salame in vaschetta prodotto per Conad da Golfera in Lavezzola Spa, e confezionato da Grandi Salumi Italiani Spa nello stabilimento di Noceto, in provincia di Parma. Stando a quanto riportato sul sito del Ministero, il provvedimento di richiamo interessa le vaschette Golfetta da 100 grammi, con il numero di lotto 26910002 da consumarsi preferibilmente entro lo 08/05/2019 (EAN 8003170066779).

L'invito ai consumatori della Conad

Gran parte delle confezioni sono state già ritirate, a seguito della presenza del batterio della salmonella, ma l’azienda ha comunque diramato un avviso: “Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute - spiegano da Conad scusandosi per il disagio arrecato ai consumatori - i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”.

I rischi per la salute

La presenza del batterio può causare la salmonellosi, una malattia infettiva che colpisce l'apparato digerente. Secondo i dati riportati da Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), ogni anno nell’Unione Europea si registrano più di 100 mila casi di salmonellosi, con un peso economico stimato di quasi tre miliardi di euro. La malattia si diffonde per via oro-fecale, cioè attraverso la contaminazione di alimenti da parte di piccole particelle di feci, umane o animali, nelle quali è presente il batterio, e si manifesta prevalentemente con nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.