Rischio Escherichia Coli, nota marca ritira alcuni lotti di tisane dal mercato

Ritirati dal mercato per la presenza di Escherichia Coli. Quattro lotti di tisana Ventre piatto cold de L’Angelica sono state ritirati per tutelare la salute degli utenti. Il gruppo Coswell ha diffuso un avviso nei propri punti vendita, dove sono stati commercializzati i prodotti contaminati. A segnalarlo anche la catena dei supermercati Dodecà, del Gruppo Multiced, specializzata nella vendita Every Day Low Price (prezzi bassi sempre). I lotti interessati dal richiamo sono i numeri 910001001, 910101001, 910201001, 910501001. A scopo precauzionale, e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda di non consumare le tisane in questione e di restituire la confezione al punto vendita d’acquisto. Ai clienti sarà ovviamente riconosciuto il rimborso.

I rischi per la salute

I batteri Escherichia Coli sono batteri comuni della normale flora batterica intestinale; esistono centinaia di ceppi diversi di E. coli e, finché non acquisiscono elementi genetici che li mettono in grado di diventare virulenti, rimangono commensali benigni. Esistono tuttavia alcuni ceppi patogeni più aggressivi. L’Escherichia Coli produttore di Shiga-tossine (STEC), che si trasmette mediante consumo di alimenti o bevande contaminate (hamburger crudi o cotti male; insaccati; verdure; latte; succo di mela; sidro non pastorizzato o semplice acqua contaminata) può causare sintomi come nausea, forti crampi addominali, diarrea (anche con forte presenza di sangue) e affaticamento. In casi fortunatamente molto più rari può causare insufficienza renale e anche il decesso.