Primo selfie del lander lunare in compagnia della Terra

Primo selfie spaziale per il primo lander lunare privato, Beresheet, lanciato il 22 febbraio scorso dall'organizzazione SpaceIL di Israele. Nella foto, scattata dal lander mentre si girava lentamente, si vede anche la Terra, distante oltre 37.000 chilometri, con l'Australia ben visibile. Il lander “posa” accanto al nostro pianeta, mostrando la targa con la bandiera del suo Paese e le due scritte "Il popolo di Israele vive" e "Piccolo Paese, grandi sogni".

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg