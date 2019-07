L'Overshoot Day della Terra arriva sempre prima, ecco quando scatterà quest'anno

Per gli scienziati l’Overshoot Day rappresenta il giorno dell’anno in cui la nostra domanda di acqua, cibo, fibre, legno e assorbimento di anidride carbonica supera l’ammontare di risorse biologiche che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rinnovare in un anno, la cosiddetta ‘biocapacità globale’. Una data che arriva sempre prima: 30 anni fa cadeva in ottobre, 20 anni fa verso la fine di settembre e adesso non arriviamo ad agosto.

Secondo i calcoli degli scienziati quest’anno la data fatidica arriverà lunedì 29 luglio, battendo il record già negativo del 2018 quando la data coincise con il 1 agosto, e non era mai stato così presto. Di regola l’Overshoot Day dovrebbe cadere il 31 di dicembre di ogni anno per dare alla terra il tempo di rigenerare le sue risorse. Un altro segnale (se ancora ce ne fosse bisogno) che l'attuale modello di sviluppo del Pianeta non è sostenibile e che quella ambientale è la vera emergenza del XXI secolo