Con il Natale alle porte arriva anche la cometa

Mancano ancora un po’ di giorni al Natale, ma nel cielo è già visibile una cometa, dotata peraltro di una lunga coda, non visibile tuttavia a causa dell'allineamento con la Terra. Non è quella che seguirono i magi, ma in tanti l’hanno voluta ribattezzare in ogni caso la cometa di Natale. Il suo vero nome è 46P/Wirtanen ed è stata scoperta il 17 gennaio 1948 dall’astronomo americano Carl Wirtanen. Questo corpo celeste torna periodicamente a trovarci. Appare infatti nel cielo ogni 5,4 anni,m seguita dalla caratteristica coda verde. Questa sera sarà visibile a occhio nudo, e offrirà uno spettacolo unico che è però possibile apprezzare soltanto nei luoghi più bui e lontani dalle luci delle città. Niente paura, però, perché è possibile vedere la cometa dell'anno anche dal pc di casa, grazie all'osservazione in diretta streaming organizzata dal Virtual Telescope, con il commento dell'astrofisico Ginaluca Masi.

Ma il vero appuntamento è per il 16 dicembre

La cometa di Natale, che oggi ha raggiunto la minima distanza dal Sole (perielio), ha già cominciato a salutare la Terra e oggi promette di diventare sempre più spettacolare in attesa dell'incontro ravvicinato di domenica 16 dicembre. Sarà allora, infatti, che la 46P/Wirtanen raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari a 11,6 milioni di chilometri: sarà l'incontro più ravvicinato di una cometa con il nostro pianeta registrato negli ultimi anni. Con un diametro di 1,2 chilometri, la cometa di Natale apparirà come una sorta di nebulosa, o una stella sfocata.

I am VISIBLE to the naked eye! I am 12,189,494 km away from Earth and my current magnitude is 4.8. You can spot me near the Taurus constellation.

Quando e dove osservare

Il momento migliore per osservare la cometa va dalle 22,07 alle 5,27 del mattino fra 16 e 17 dicembre. La cometa è già visibile e resterà tale fino al 17 dicembre quando la luna piena, attesa per il 22:00, la coprirà con la sua luce. La si vedrà di nuovo nei giorni di Natale subito dopo il tramonto. Nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena un chilometro, la sua chioma gassosa appare come la Luna piena. Così lo spiega Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani: "Le comete sono oggetti molto 'sfumati', con poco contrasto con il fondo, cioè il cielo". Per localizzare la Wirtanen bisogna guardare a ovest di Orione, attraversa la costellazione del Toro e va verso quella dei Gemelli. L’Unione Astrofili Italiani sostiene sia possibile realizzare delle foto incredibili già con l'ausilio di "un binocolo montato su un cavalletto, sommando tante riprese e con esposizioni molto lunghe".