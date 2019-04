E lo chiamano riciclo. Ecco cosa succede ai nostri rifiuti di plastica. A un anno dal bando cinese sistema globale è al collasso

Dove finiscono i rifiuti di plastica che ognuno di noi, quotidianamente, ricicla con tanta pazienza? Ci si aspetterebbe vengano gestiti all’interno di sistemi di recupero evoluti, ancor più dopo il bando cinese all’importazione di questi scarti - introdotto nel 2018 -, ma evidentemente non è così. La chiusura della Cina ha pesato tantissimo sull’Italia che, stando a quanto evidenziato da Greenpeace nel rapporto “Le rotte globali, e italiane, dei rifiuti in plastica”, si colloca all’undicesimo posto nella classifica degli esportatori di rifiuti plastici. A seguito della decisione della Cina il nostro Paese, incapace di far fronte da solo alla problematica, è stato “costretto” ad appoggiarsi a nazioni non sempre dotate di sistemi di recupero e riciclo efficienti: il tutto in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento europeo.

Dove finiscono i nostri rifiuti plastici

E dunque la plastica finisce in Malesia, Turchia, Vietnam, Thailandia e Yemen. E non si parla di poche tonnellate di rifiuti. Soltanto nel 2018 abbiamo spedito all’estero qualcosa come 197mila tonnellate di plastica, per un giro d’affari di 58,9 milioni di euro, e la metà finiva in Cina... Stando al rapporto di Greenpeace il nostro Paese esporterebbe i propri rifiuti verso la Malesia (nel 2018 le importazioni sono aumentate del 195,4 per cento rispetto al 2017), Turchia (più 191,5 per cento rispetto al 2017), Vietnam, Thailandia e come detto Yemen, in palese contrasto con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 14 giugno del 2006, che stabilisce che i rifiuti che escono dall’Europa possano essere esportati solo in Paesi in cui saranno trattati secondo norme equivalenti a quelle europee in merito al rispetto dell’ambiente e della salute umana.

Plastica smaltita illegalmente

Per il Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Roberto Pennisi, "non si deve dimenticare che prima di esportare un rifiuto lo si deve sottoporre a un dato trattamento, e soprattutto si deve avere cortezza del tipo di trattamento cui sarà sottoposto una volta giunto nel Paese di esportazione. In assenza di questi due requisiti, qualunque esportazione è da considerarsi illegale". Ma tra i “furbi” c’è pure chi, ritenendo di essere ancor più scaltro di altri, esporta i rifiuti mandandoli in altri Paesi “meno soggetti a controlli”, ma sempre all’interno dell’Ue. "Si tratta di un fenomeno di export via terra verso altri Paesi europei, magari Stati entrati da poco in Unione - evidenzia Pennisi - dove i controlli sono meno accurati e si privilegia l’interesse economico al rispetto della legalità, dell’ambiente e della salute umana".

Il sistema per il riciclo dei rifiuti plastici è al collasso

Guardando la classifica dell'Ufficio statistico dell'Ue, resta europeo il podio degli Stati che importano gli scarti della nostra plastica, con Austria (20 per cento), Germania (13,5 per cento) e Spagna (9 per cento) che in totale importano il 42,5 per cento degli scarti plastici italiani. Negli ultimi anni si nota un aumento dell’export verso la Romania (in aumento del 385 per cento di variazione tra il 2017 e il 2018) nonché una costante rilevanza delle esportazioni di rifiuti di plastica verso la Slovenia, che lo scorso anno ha importato ben l’8 per cento dei nostri scarti plastici, per un valore di 3,7 milioni di euro. Insomma, il sistema per il riciclo dei rifiuti plastici è di fatto al collasso, e ciò non ha fatto altro che alimentare un mercato internazionale “illecito” di rifiuti.