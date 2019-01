Mancano 2 minuti all’Apocalisse, le lancette del Doomsday Clock si sono mosse: il mondo ora trema

Le lancette del Doomsday Clock, l’orologio dell’Apocalisse nato nel 1947 per volontà di un gruppo di scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists, dell'Università di Chicago, si sono spostate. Ad annunciarlo, poche ore fa, sono stati gli stessi ricercatori dell’ente, che evidenziano come ciò sia accaduto fino ad oggi soltanto 25 volte. Le lancette di questo particolare orologio, infatti, creato durante la guerra fredda, si muovono soltanto in concomitanza di eventi che possono andare a creare danni irreparabili per l’umanità e per lo stesso pianeta.

“Whether you’re a Democrat or Republican or somewhere in between, what we need to have is dialogue. And what could help is some humility.” - @JerryBrownGov https://t.co/FPPyojE3OT