Individuati su Marte 24 laghi antichissimi. In 5 possibili condizioni favorevoli alla vita

Scoperte su Marte le tracce di 24 laghi antichissimi: risalgono a 3,5 miliadi di anni fa, quando il pianeta era ricco di acqua, e almeno 5 di essi hanno una composizione di minerali tale da poter ospitare forme di vita. Dopo tante ipotesi, a raccogliere la prima prova diretta dei laghi di Marte è la ricerca coordinata dall'italiano Francesco Salese, ora nell'università olandese di Utrecht. Pubblicata sul Journal of Geophysical Research-Planets, la ricerca è stata condotta in collaborazione con il gruppo di Gian Gabriele Ori, dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara.

Dopo la scoperta del lago salato sotterraneo vicino al Polo Sud di Marte, nell'estate 2018, i nuovi dati indicano che anche l'emisfero Nord del pianeta è stato ricco di acqua. "Finora più modelli avevano ipotizzato la presenza di acqua nascosta nel sottosuolo marziano, ma adesso ne abbiamo la prima evidenza geologica", ha detto Salese. I dati arrivano dai satelliti Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) della Nasa.

Su Marte c'era moltissima acqua

I 24 laghi del passato di Marte erano tutti molto profondi, almeno 4.000 metri, e costituiscono un'ulteriore prova di come su Marte ci fosse davvero moltissima acqua, ha osservato Salese, vincitore di una borsa europea di post-dottorato 'Marie Curie'. Forse, ha aggiunto, il grande oceano che si ritiene sia esistito sul pianeta era contemporaneo di questo grande sistema di laghi.

"La presenza di acqua per un lungo periodo è una condizione necessaria per l'esistenza di un'eventuale vita passata, ma da sola non sufficiente", ha osservato ancora Salese. Altre possibili spie sono i minerali, come quelli scoperti in uno dei bacini analizzati, il cratere McLaughlin: i sedimenti sul fondo di questo antichissimo lago sono ricchi di minerali compatibili con l'ipotesi della vita, come "smectiti ricche di magnesio, serpentino e minerali di ferro-idrato", ha detto il ricercatore.

Caccia alla vita non si ferma

"Per gli astrobiologi - ha aggiunto - questo significa un sito ad alta priorità". Sono infatti minerali legati a reazioni che potrebbero avere a che fare con processo all'origine della vita. Altri 14 degli antichi laghi marziani conservano le tracce di delta di fiumi, molto ben conservate. Questi depositi - ha rilevato Salese - permettono di individuare i siti ad alta priorità per la ricerca della vita, dove prodotti organici potrebbero avere avuto una alta probabilità di conservarsi".