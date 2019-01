In arrivo le uova Ogm che aiutano a guarire dal cancro

Le future fabbriche dei farmaci potrebbero essere le galline. Lo suggerisce uno studio pubblicato da Bmc Biotechnology in cui alcuni esemplari sono stati modificati geneticamente per produrre uova che contenevano proteine umane con potenzialità terapeutiche. I ricercatori del Roslin Institue di Edimburgo, quello divenuto famoso per la pecora Dolly, hanno modificato geneticamente alcune galline per produrre due proteine, la IFNalpha2a e il macrofago-CSF, del sistema immunitario umano, la prima con attività antivirali e antitumorali e la seconda essenziale per stimolare i tessuti ad autoripararsi. Con un semplice processo di purificazione sono bastate appena tre uova, scrivono gli scienziati, per produrre delle dosi clinicamente rilevanti dei principi attivi. Per il momento le proteine così ottenute sono state usate solo per test di laboratorio. "Ma questo studio - affermano gli autori - mostra che le galline sono una alternativa possibile per produrre proteine utilizzabili come farmaci e per altre applicazioni in biotecnologia".

Produrre farmaci costa meno

Produrre le medesime proteine in ambienti industriali infatti è possibile, ma lasciare il compito alle galline offre un vantaggio… il costo: "La produzione con l'aiuto dei polli sarà più conveniente dalle 10 alle 100 volte", spiega il dottor Lissa Heron della Roslin Technologies, che lavora per la commercializzazione del progetto. I polli modificati che producono queste uova in grado di contrastare alcuni tipi di cancro vivono in condizioni di lusso rispetto agli animali comuni, in una fattoria di pollame, dice Heron. "Vivono in grandi recinti. Sono sorvegliati da lavoratori tecnici qualificati, vengono nutriti e abbeverati ogni giorno. In generale, la vita di questi polli è molto confortevole".

Un pulcino Ogm contro l'influenza

Come detto alcune galline hanno la capacità di deporre uova dalle caratteristiche diverse. L’obiettivo degli scienziati era quello di ottenere un “effetto barriera” tra l'uomo e i volatili, così da impedire la trasmissione di virus influenzali pandemici tra specie animali diverse. Una delle minacce più temute dalle autorità sanitarie è la diffusione di un nuovo ceppo del virus influenzale, un virus in grado di fare il salto dagli uccelli selvatici, attraverso il pollame, agli uomini, e quindi mutare in una forma che può esser trasmessa facilmente tra le persone.

Sicurezza sanitaria globale contro pandemie

Per interrompere la catena i ricercatori hanno “progettato il primo pulcino geneticamente modificato, che nascerà entro l’anno, e che dovrebbe essere totalmente immune all'influenza. In una ricerca pubblicata nel 2016 su Nature, un team dell'Imperial College di Londra aveva individuato un gene da cui dipende la possibilità che i polli possano essere infettati con l'influenza. Ora, grazie a una collaborazione con il Roslin Institute, lo stesso team sta modificando il Dna dei pulcini utilizzando la tecnologia CRISPR, una tecnica di taglio e cucito del materiale genetico recentemente utilizzata per clonare scimmie malate di insonnia, per poi studiare questa patologia. "Con la nostra idea di generare animali da allevamento che non possono essere infettati dall'influenza - ha detto Wendy Barclay, virologa dell'Imperial College - miriamo a portare la sicurezza sanitaria globale impedendo l'emergere di pandemie".