In arrivo una pioggia di stelle cadenti, nel fine settimana lo spettacolo delle Orionidi

Se vi trovate lontani dalle luci della città, nelle notti comprese tra il 19 e il 21 di ottobre, alzate lo sguardo al cielo perché sono in arrivo le Orionidi, le stelle cadenti d’autunno. Generate dal passaggio della Terra nella scia della cometa di Halley, lo sciame si preannuncia a dir poco spettacolare, in special modo nelle prime ore della mattina, quando il disturbo lunare si sarà attenuato. Gli esperti sostengono si potranno vedere tra le 15 e le 20 meteore ogni ora.

Scegliere bene la zona di osservazione

Naturalmente, per godere al meglio dello spettacolo delle Orionidi, che entrano nell’atmosfera terrestre a una velocità di circa 60 chilometri al secondo - lasciandosi dietro una caratteristica scia giallo-verde -, bisognerà spostarsi in zone isolate, lontane dalle luci cittadine. Chi si trova in campagna, o in montagna, sarà certamente avvantaggiato. Sarà sufficiente rivolgere lo sguardo a Est e aspettare. Già dopo la mezzanotte, guardando in direzione del braccio di Orione, a nord della stella di Betelgeuse, inizierà lo spettacolo.

Lo spettacolo è garantito

Il meglio, tuttavia, arriverà qualche ora prima dell’alba, quando il disturbo lunare si sarà attenuato: “Le Orionidi - spiegano dall’Unione astrofili italiani - mostrano un radiante diffuso, tassi orari irregolari e probabilmente più massimi. Mostrano meteore in genere di debole luminosità, frammiste a bolidi occasionali. Recentemente sono stati osservati tassi di meteore più sostenuti”.