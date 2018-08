Le guerre del futuro saranno combattute da armi intelligenti autonome

Se le cosiddette armi intelligenti - quelle in grado di riconoscere i “buoni dai cattivi” - erano in grado di farvi raggelare il sangue, quelle autonome di prossima generazione, e ipotizziamo ancor più intelligenti, vi appariranno come un vero e proprio incubo. Andrea Kisrch, in un articolo pubblicato sulle pagine della rivista Quartz, ha voluto analizzare i potenziali pericoli derivanti dalla corsa allo sviluppo di sistemi in grado di operare in totale autonomia. Secondo l’esperto, i passi che si stanno facendo in questo settore, dovrebbero farci riflettere e preoccupare, perché in gioco c’è lo stesso futuro dell’umanità. Carri armati, soldati robot, droni e sistemi elettronici vari, saranno infatti non soltanto più veloci, ma anche più efficienti e in grado di eliminare le eventuali minacce avvalendosi esclusivamente della propria intelligenza artificiale. In molti si sono espressi negativamente.

L'opposizione del mondo scientifico

Lo scorso mese di maggio i dipendenti di Google hanno manifestato contro la propria azienda, responsabile di aver concesso al Pentagono pieno supporto nello sviluppo di droni da guerra totalmente autonomi. La stessa comunità scientifica internazionale si dice sempre più perplessa per i possibili sviluppi delle tecnologie militari: poche settimane fa 400 scienziati hanno discusso la messa al bando delle armi autonome. Gli eserciti del futuro potrebbero esser costituiti principalmente da “soldati elettronici” che, rispetto ai militari in carne e ossa, non disobbediscono mai, non hanno dubbi di natura etica e non sono mai stanchi. Insomma, se questi soldati dovessero scendere sul campo di battaglia si rischierebbe che l’obiettivo da eliminare fosse l’uomo.

Soldati robot semplici da costruire

Per fermare la minaccia sul nascere i trattati sulla non-proliferazione non bastano. Costruire un esercito di questo tipo è relativamente semplice e alla portata di tutti. Gli attuali carri armati, come anche gli aerei convenzionali, sono già equipaggiati con sensori, telecamere e radar che ne consentono il controllo da remoto. Per renderli totalmente autonomi, e trasformarli in armi autonome, sarebbe sufficiente dotarli di sistemi di AI, non molto diversi da quelli impiegati nelle auto senza conducente, e combinarli poi con software avanzati come quelli impiegati nel settore videoludico, che presentano ambienti, situazioni e simulazioni estremamente realistiche.