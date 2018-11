L’America pronta a tornare sulla Luna: attesa per l’annuncio della Nasa

L’America si prepara a conquistare la Luna, per la seconda volta. La conferma è arrivata nelle ultime ore niente meno che dall’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, che ha postato un tweet nel quale fa sapere che l’annuncio ufficiale arriverà questa sera, alle 20:00, ora italiana. L’agenzia spaziale statunitense ha confermato le parole del suo amministratore pubblicando un comunicato stampa sul sito ufficiale, e rilasciando ulteriori indiscrezioni su quello che, già così, è un annuncio storico.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI