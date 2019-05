Un esercito di microscopici microbi per divorare la plastica finita in mare

La plastica costituisce quasi il 70 per cento di tutti i rifiuti che finiscono nei nostri oceani. A rischio, ovviamente, sono tutte le specie acquatiche, ed essendo molte di queste parte integrante della nostra dieta, anche la specie umana. Grazie ad un lavoro condotto da un team internazionale di ricercatori, ora sembra esserci però una speranza. L’equipe, che ha visto i risultati dello studio pubblicati sulle pagine del Journal of Hazardous Materials, ha annunciato di aver scoperto una particolare specie di microscopici microbi marini in grado di digerire la spazzatura.

Cosa avviene oggi

Una volta che la plastica finisce nei mari viene alterata da una serie di fattori esterni, tra cui le radiazioni Uv, cambiamenti di temperatura e l’abrasione causata dall’acqua marina. Questi processi sono i primi responsabili della degradazione dei materiali che, anche a seguito di forze meccaniche, finiscono col frammentare i rifiuti trasformandoli in microplastiche e nanoplastiche. “Il degrado abiotico precede e stimola la biodegradazione - spiega Evdokia Syranidou responsabile dello studio e ricercatore dell’Università di Creta, in Grecia -. Pertanto, una vasta gamma di organismi può stabilirsi sulla superficie esposta alle intemperie, utilizzandola come substrato e come fonte di carbonio”.

Microbi ora sono famelici e si nutrono di plastica

Gli scienziati hanno verificato sul campo le loro teorie, e per farlo hanno raccolto campioni di detriti di polietilene (la plastica più comune) e polistirolo (usata per gli imballaggi alimentari). Essendo già stati esposti a fattori di degradazione, come l’acqua salata e i raggio solari, i piccoli frammenti sono stati immersi in acqua insieme a due diversi tipi di comunità microbiche: organismi naturali presenti nel mare e ceppi bioingegnerizzati, in grado di sopravvivere con polietilene e polistirolo come unica fonte di carbonio. Nel primo caso il processo si è dimostrato certamente efficace, ma con tempi non sufficientemente rapidi: per Madre Natura contrastare le quantità di rifiuti che “gettiamo” in mare sarebbe impossibile. Nel secondo caso, invece, i microscopici microbi marini, più famelici, sono riusciti a ridurre il peso del polietilene del 7 per cento e quello del polistirolo dell'11 per cento.

“I nostri risultati - spiegano i ricercatori - suggeriscono che le comunità marine hanno la capacità di prosperare in presenza di composti di materie plastiche e di partecipare al loro degrado”. La nuova arma accende la speranza degli scienziati, perché grazie ad essa sarà possibile combattere l'inquinamento degli oceani, benché, e di questo l’equipe pare esserne consapevole, si dovrà prima capire la possibile efficacia di questi microbi su scala globale.

L'indagine Legambiente

La scoperta è ancor più importante alla luce dell’indagine Beach Litter 2019 di Legambiente. L’organizzazione ambientalista, infatti, ha monitorato 93 spiagge, per un totale di circa 400mila metri quadrati - pari a quasi 60 campi di calcio -, trovando sulle stesse una media di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari (sono 90.049 i rifiuti censiti in totale): l'81 per cento è rappresentato dalla plastica (784 rifiuti ogni 100 metri). "Un frammento di plastica ad ogni passo - dice Legambiente - ma ad invadere i nostri litorali c'è ormai di tutto: oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore".

I rifiuti in spiaggia e sulla superficie del mare rappresentano appena il 15 per cento di quelli che entrano nell'ecosistema marino, mentre la restante parte galleggia o affonda. Ai primi posti della top ten dei rifiuti più trovati ci sono pezzi di plastica e polistirolo, ma anche tappi e coperchi di bevande (se ne trovano uno per ogni metro di spiaggia), mozziconi di sigarette (è stato trovato l'equivalente di 359 pacchetti di sigarette in 9 km), cotton fioc (il 7,4 per cento di tutti i rifiuti monitorati) e materiale da costruzione (con oltre 4mila rifiuti legati a sversamenti illegali in piena spiaggia). E non manca l’usa e getta di plastica, che se disperso nell’ambiente rappresenta uno dei principali nemici del nostro mare: ogni 100 metri di spiaggia si trovano 34 stoviglie (piatti, bicchieri, posate e cannucce) e 45 bottiglie di plastica.

Sono oltre 10mila in totale le bottiglie e i contenitori di plastica per bevande, inclusi i tappi (e anelli) censiti sulle spiagge, sostanzialmente la tipologia di rifiuti più trovata in assoluto. Non è un caso che la recente direttiva Europea sul monouso di plastica prenda in esame proprio le 11 tipologie di rifiuti più diffusi sulle spiagge europee per imporre agli Stati membri entro il 2021 misure di prevenzione, dai bandi, ai target di riduzione, all’introduzione dei regimi di responsabilità del produttore, misure di sensibilizzazione finanche alla revisione dell’etichettatura.

Il prossimo passo

"La leadership normativa dimostrata dal nostro Paese, seppur apprezzabile non basta - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. Siamo stati il primo paese in Europa a mettere al bando gli shopper in plastica, e abbiamo anticipato la direttiva europea per i cotton fioc di plastica e le microplastiche nei prodotti cosmetici. Ora però è il momento di alzare l’asticella e recepire al più presto la nuova Direttiva europea con obiettivi e target di riduzione ancora più ambiziosi. Insieme a questo bisogna promuovere innovazione e ricerca nell’ottica dell’economia circolare; stimolare l’industria e le aziende a farsi carico di questa emergenza; aumentare la qualità della raccolta differenziata e del riciclo; guidare i cittadini e i consumatori a prevenire i rifiuti, a non abusare della plastica e adottare stili di vita più sostenibili. È necessario che le tre gambe, governi nazionale e locali, industria e consumatori, sorreggano insieme la sfida impegnativa che ci aspetta: diminuire l’enorme pressione che l’uomo esercita sui mari, gli oceani e i suoi abitanti. Il Parlamento approvi, inoltre, al più presto il disegno di legge ‘Salvamare’ predisposto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa unificandone i contenuti col progetto di legge sul fishing for litter presentato a Montecitorio da Rossella Muroni".