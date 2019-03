Il cucciolo dei T-Rex? Simile a un pulcino, ma inquietante e pieno di denti aguzzi

Aveva una testa che ricorda quella dei più moderni (e docili) pulcini, ma disponeva di grandissimi occhi, di un becco appuntito e una miriade di piccoli denti aguzzi, simili a quelli di un alligatore. I cuccioli degli ormai estinti Tyrannosaurus Rex, noti anche più semplicemente con il nome T-Rex, erano certamente “piccoli”, ma non per questo erano classificabili come creature indifese. A ricostruirne l’aspetto un gruppo di paleontologi del Museo Americano di Storia Naturale di New York. Gli esperti ritengono che l’aspetto di questo dinosauro, che visse e prosperò all'epoca Maastrichtiana del Cretaceo superiore - circa 68/66 milioni di anni fa - ricordasse più quello di un uccello che di un rettile. Lo spietato predatore, infatti, era dotato persino di una leggera peluria intorno al collo, come un primitivo piumaggio. Tale caratteristica, a detta dei paleontologi, dimostrerebbe la stretta parentela tra i dinosauri e gli uccelli. Il leggero piumaggio il baby T-rex lo avrebbe poi perso nel corso della crescita. Lo scopo di questa caratteristica, infatti, era quello di camuffare il piccolo quando ancora indifeso...