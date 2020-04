Coronavirus: realizzate le prime foto del virus isolato in Lombardia. Sono 2.477 i malati in più di eri, 760 i morti

Non sappiamo se guardarlo in faccia possa aiutarci a combatterlo, ma è stato realizzato il primo ritratto in bianco e nero del virus SarsCoV2 isolato in Lombardia all'Ospedale Sacco di Milano. L'annuncio è stato dato dall'Università Statale di Milano. Nell’immagine si vede anche la famosa corona nelle immagini al microscopio elettronico, e le particelle virali attaccate alle membrane delle cellule. La loro tipica corona è formata da glicoproteine superficiali.

Il coronavirus era stato isolato presso il Laboratorio di Malattie Infettive dal gruppo coordinato da Massimo Galli e Gianguglielmo Zehender, in collaborazione con l'Anatomia Patologica diretta da Manuela Nebuloni del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco. A ottenere gli isolamenti sono stati i ricercatori Alessia Lai, Annalisa Bergna, Arianna Gabrieli e Maciej Tarkowski, mentre Antonella Tosoni e Beatrice Marchini hanno effettuato le osservazioni al microscopio elettronico e prodotto le bellissime immagini.

foto ansa

Nella prima, a un ingrandimento di 30000X, si osservano le particelle virali di SarsCov2 (indicate dalle frecce), adese alle membrane sulla superficie e all'interno di cellule utilizzate per l'isolamento. La combinazione di altre due immagini a diverso ingrandimento (50000X e 140000X) mostra invece le particelle virali con la tipica ultrastruttura caratterizzata dalla corona di glicoproteine superficiali.

I numeri di oggi della Protezione Civile

Cresce il numero di vittime ma anche quello dei guariti mentre i contagiati di coronavirus aumentano a un ritmo inferiore in Italia. È questa la fotografia scattata dalla consueta conferenza stampa della Protezione Civile ma ecco i numeri. Sono complessivamente 83.049 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 2.477, in percentuale il dato più basso da un mese. Mercoledì infatti l'incremento era stato di 2.937. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 115.242.

4.053 malati in terapia intensiva

Sono 4.053 i malati ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.351 sono in Lombardia. Degli 83.049 malati complessivi, 28.540 sono poi ricoverati con sintomi e 50.456 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 18.278 le persone guarite, 1.431 in più di ieri quando l'aumento dei guariti era stato di 1.118.

13.915 le vittime, 760 più di ieri

Sono 13.915 i morti con un aumento rispetto a ieri di 760. Mercoledì l'aumento era stato di 727 quindi c’è stata una leggera crescita. Si riduce però l'aumento dei ricoveri dei malati con sintomi negli ospedali: l'aumento rispetto a ieri è di 137 mentre in precedenza era stato di 211. Il numero complessivo è di 28.540. "Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati", ha detto in conferenza stampa Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.876 i malati in Lombardia (111 in più rispetto a ieri), 11.859 in Emilia-Romagna (+370), 8.578 in Veneto (+354), 8.799 in Piemonte (+329), 3.555 nelle Marche (+99), 4.789 in Toscana (+357), 2.660 in Liguria (+15), 2.879 nel Lazio (+121), 2.140 in Campania (+164), 1.294 in Friuli Venezia Giulia (+88), 1.587 in Trentino (+104), 1.160 in provincia di Bolzano (+48), 1.864 in Puglia (+108), 1.606 in Sicilia (+62), 1.251 in Abruzzo (+40), 885 in Umbria (+21), 556 in Valle d'Aosta (+16), 718 in Sardegna (+43), 627 in Calabria (+17), 133 in Molise (+2), 233 in Basilicata (+8). Quanto alle vittime, se ne registrano 7.960 in Lombardia (+367), 1.811 in Emilia-Romagna (+79), 532 in Veneto (+33), 983 in Piemonte (+97), 503 nelle Marche (+26), 268 in Toscana (+15), 488 in Liguria (+28), 167 in Campania (+19), 185 nel Lazio (+16), 129 in Friuli Venezia Giulia (+7), 144 in Puglia (+15), 129 in provincia di Bolzano (+13), 93 in Sicilia (+5), 133 in Abruzzo (+10), 38 in Umbria (+1), 63 in Valle d'Aosta (+4), 187 in Trentino (+14), 41 in Calabria (+3), 40 in Sardegna (+6), 11 in Molise (+1), 10 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 581.232, dei quali oltre 308mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Migliorano i dati delle province lombarde più colpite

E' in calo la crescita dei casi positivi nelle province lombarde maggiormente colpite: in quella di Milano i positivi sono 10.004, con un aumento di 482, mentre ieri erano stati 611 in più, anche se a Milano città la crescita di 203 casi è maggiore di quella di ieri (+159). Nelle province di Bergamo e Brescia ci sono meno di 200 nuovi positivi: 132 a Brescia e 159 a Bergamo, mentre ieri erano stati rispettivamente 231 e 236. Sono i dati resi noti dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.(ANSA)

Borrelli: superati 100 milioni donazioni

E alla fine arriva una buona notizia: "Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivare a 101 milioni e 246 mila euro, una cifra importante, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori. Rispetto a ieri abbiamo speso altri 1,8 milioni, per un totale di 9,9 milioni, per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione individuale (Dpi)", ha detto il commissario Borrelli.