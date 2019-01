Xiaomi sfida i grandi del settore mobile. Arriva Redmi X, lo smartphone con fotocamera da 48 Megapixel

Il mercato mobile è di nuovo in fermento. Xiaomi, importante società cinese che produce dispositivi come smartphone e tablet (ma anche apparecchi per la domotica), ha annunciato di essere pronta a lanciare sul mercato il suo ultimo nato, il Redmi X. Il terminale, che sarà sul mercato il prossimo 15 febbraio, sarà dotato di una super fotocamera da 48 Megapixel (sensore Sony), oltre a 4Gbyte di Ram, 64Gbyte di memoria interna e batteria da 4000 mAh.

Sfida ai giganti Apple e Samsung

Redmi, uno dei brand storici di Xiaomi, è da poco diventata un’azienda autonoma, con una propria identità che resta comunque strettamente legata alla società fondata nel 2010 da Lei Jun e Bin Lin. Il nuovo dispositivo, stando a quanto reso noto dalla società cinese, è una versione evoluta del Redmi Note 7 e con questo avrà in comune il rapporto qualità-prezzo, che a detta dei ben informati risulterà molto competitivo.

In Europa già in primavera

Il dispositivo, che monterà un chipset Snapdragon 710, sarà totalmente espandibile. I 64 Gbyte di memoria interna potranno essere espansi grazie all’uso di una microSD, fino ad un massimo di 256Gbyte. Per quanto riguarda lo schermo, invece, non vi sono novità. Il display in dotazione sarà lo stesso presente sul Redmi Note 7 (6,3 pollici con risoluzione FullHD+ e rapporto 19:9). Lo smartphone sarà lanciato sul mercato cinese contestualmente alla sua presentazione. In Europa arriverà probabilmente in primavera.