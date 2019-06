Allarme per un batterio killer che uccide attraverso starnuti, baci e contatto con la pelle

Nel Regno Unito è scattato un allarme sanitario per un misterioso batterio killer che si trasmette attraverso starnuti, baci e con il semplice contatto con la pelle. Al momento sono 12 i morti, e ben 32 i casi di malattia rilevati nelle ultime 24 ore. Le autorità stanno diffondendo degli appelli, sfruttando tutti i sistemi di comunicazione, per invitare la popolazione a prestare attenzione ai sintomi. Il mal di gola, la semplice febbre, come anche la sensazione di malessere generale, la stanchezza o la perdita di appetito, devono far suonare il campanello di allarme. La malattia, causata da streptococco invasivo di gruppo A (iGAS), se non adeguatamente curata non lascia scampo: il 33 per cento dei pazienti è morto.

Rischia di diffondersi rapidamente

I batteri, stando a quanto spiegato dal gruppo clinico di NHS Mid Essex Hospital, possono trovarsi nella gola e sulla pelle. L’aspetto che più preoccupa i medici è la capacità di adattamento. Il patogeno è in grado di vivere abbastanza da consentire alla malattia di diffondersi facilmente. Oltre ai sopracitati sintomi le autorità hanno spiegato che il batterio può scatenare anche un ingrossamento dei linfonodi nel collo, tonsille dilatate, eruzioni cutanee, raccolte di pus sulle tonsille, minuscole chiazze rosse sul palato, mal di testa e dolori addominali. Anche nel caso si rilevasse un singolo sintomo i cittadini britannici sono invitati a rivolgersi al proprio medico, che potrà appurare l’eventuale presenza del batterio con un semplice prelievo di sangue.

Problema al momento è "locale"

“I nostri pensieri - spiega Rachel Hearn, direttrice dell'assistenza infermieristica e di qualità del gruppo clinico del Mid Essex Hospital - sono rivolti alle famiglie di quei pazienti che sono morti. Il servizio sanitario sta lavorando a stretto contatto con la Public Health England e altri partner per gestire questo problema locale, e sono state messe in atto misure di controllo delle infezioni extra per prevenire la diffusione dell'infezione nell'area”. Stando a quanto spiegato dalla dottoressa il trattamento con antibiotici è molto efficace, ma va avviato il prima possibile.