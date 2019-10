29 ottobre 1969, 50 anni fa negli Usa nasceva Internet

Roma, 29 ott. (askanews) - Il 29 ottobre del 1969, 50 anni fa, nasceva internet.Leonard Kleinrock, titolare del laboratorio di Informatica dell'Università della California di Los Angeles, realizzò il primo collegamento telefonico fra due computer fra la UCLA e lo Stanford Research Institute. Nacque Arpanet (Advanced Research Projects Agency NETwork) un progetto nato inzialmente per scopi militari ma che, in realtà, gettò le basi per dare vita alla grande rete globale che, dapprima con i computer o oggi con la telefonia mobile, ha messo in comunicazione il mondo intero.Anche il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) ha celebrato quest'evento con un convegno dal titolo "Internet 50" sul passato, presente e, soprattutto, futuro della Rete.Il presidente Massimo Inguscio."Il messaggio che noi diamo come Cnr, come Italia e come Europa - ha spiegato - è che a differenza di altri continenti, vogliamo sviluppare e stiamo sviluppando una Intelligenza artificiale 'human oriented', che serva all'uomo per vivere meglio, controllata in qualche maniera dall'uomo. Il tutto è per il benessere dell'uomo, affinché possa avere un nuovo Rinascimento, aiutato dall'AI".Lo stesso Kleinrock ha fatto la sua apparizione "virtuale" al covengno con la proiezione di un video in cui è stato presentato il progetto Arpanet, papà del web.Luciano Lenzini (Cnuce-Cnr) era tra i ricercatori che hanno contribuito direttamente alla nascita di Internet e all'ingresso dell'Italia nella Rete."Il primo pacchetto di Internet - ha spiegato - ha attraversato l'Ocean Atlantico il 30 aprile 1986. Fu un momento emozionante per certi versi, però bisogna ricordare che il lavoro che ha portato a questo risultato è iniziato nel dicembre 1979. Ero alla University College of London per una riunione di un progetto e al termine, il professor Peter Kirstein, direttore del dipertimento Computer Science di quella università mi disse che Darpa stava estendendo la sperimentazione anche in Europa. Londra era il secondo nodo europeo di Internet e lui mi invitò a considerare la possibilità di inserire l'Italia in questo club di nazioni".Così l'Italia, fu tra i primi Paesi al mondo a collegarsi alla rete e il Cnuce (Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico) dell'Università di Pisa, divenne il primo soggetto italiano collegato a Internet.Tra i presenti all'evento del Cnr, realizzato in collaborazione con l'Università di Pisa e i Politecnici di Torino e Milano, diverse personalità italiane del mondo della ricerca scientifica in campo informatico e il conduttore Tv e divulgatore scientifico, Pietro Angela.