[Il caso] La zona rossa di Natale prova a congelare la crisi di governo. Un rinvio che peggiora la situazione

“Ritocchino”? O zona rossa? E’ il dilemma che ha segnato la giornata politica di ieri. A una settimana da Natale il paese ancora non sa, nonostante Dpcm e decreti firmati a suo tempo e considerati definitivi, come potremo e dovremo passare le feste di Natale e Capodanno. Se chiusi in casa - in “zona rossa” come vorrebbero almeno tre ministri come Franceschini, Speranza e Boccia - o liberi almeno un po’, con qualche “ritocchino” (leggi, maggiori restrizioni) - per usare la parola usata Giuseppe Conte - ai divieti già concordati e messi nero su bianco. Cosa sia cambiato negli ultimi quattro giorni, è presto detto: Germania e Inghilterra sono tornate in lockdown per fermare un contagio che non cenna a rallentare; domenica scorsa, primo giorno di sole dopo dieci di pioggia, gli italiani sono usciti e hanno invaso non allegri e neppure festosi però in massa sebbene ordinati e con mascherine, le vie dello shopping. Del resto da una settimana il governo fa passare con l’intensità di uno stalker la campagna promozionale del cashback, il sistema di premi per incentivare gli acquisti con moneta digitale, e gli italiani si sentono incentivati ad uscire e fare shopping. Per il resto nulla è cambiato. Anzi, come dimostrano le tabelle del monitoraggio del ministero della Salute, l’Italia sta molto meglio, l’indice Rt è sceso intorno allo 0,8 %, con punte dello 0,5-0,6 in Toscana, Lazio, Liguria, i ricoveri sono in calo così come le terapie intensive. Resta alto, purtroppo il numero dei decessi (ieri 622 ma il giorno prima più di 800). Ma le misure imposte dalla metà di ottobre, dopo due anni, hanno piegato le curve.

“In via preventiva”

Eppure “in via preventiva” i tre ministri, guidati dal capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini e dal ministro della Sanità Roberto Speranza, hanno lanciato l’ennesima campagna di incubo e terrore. “Se non chiudiamo subito tutto, il periodo natalizio sarà per ovvii motivi una bomba di contagio e a gennaio ci sarà la terza ondata. Proprio mentre potrebbe arrivare il picco dell’influenza e mentre avviamo la campagna caviale più vasta della nostra storia”. Chiudere tutto quindi. Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi domeniche comprese. Uno scenario fatto trapelare ieri fin dalla mattina, dato più volte per “già approvato” ma su cui invece ancora ieri il premier Conte non era convinto. E su cui, al momento, non si è ancora espressa Italia viva. Lo hanno fatto invece decine e decine di italiani che hanno espresso i loro giudizi poco lusinghieri sul premier commentando alcuni video pubblicati sul sito ufficiale del governo. I commenti sono stati bloccati e sono state cancellate le icone di assenso e dissenso (pollice alto e basso). Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi) ha presentato un’interrogazione allo stesso premier.

“Scomparsa” la verifica di governo

Dopo una giornata di confronto con i capidelegazione della maggioranza collegati da remoto, ieri sera nessuna decisione ufficiale era stata ancora presa. Il confronto è iniziato alle 13 ed è andato avanti fino alle 19 e 30 quando Conte ha sospeso “in attesa del ritorno da Bruxelles della ministra Bellanova, capo delegazione di Iv”. Peccato che alle 20 Conte dovesse anche registrare una trasmissione tv. Bellanova è tornata ieri sera da Bruxelles ma non era disponibile a precipitarsi subito a palazzo Chigi. La riunione è stata aggiornata a stamani. Quando ci sarebbe dovuta essere però l’ultima consultazione della verifica di governo che il leader di Iv ha preteso per stoppare la gestione non condivisa e per molti aspetti “sbagliata” (cabina di regia, manager e tecnici al posto dei ministri, poteri speciali, suddivisione delle risorse in modo non comprensibile) del Pnrr (Piano nazionale ripartenza e resilienza), la parte italiana del Recovery plan europeo. Morale: Italia viva ha fatto slittare l’incontro di verifica previsto martedì alle 13 per l’assenza del ministro Bellanova (impegnata a Bruxelles ma, volendo, sostituibile); Italia viva non ha preso parte alla riunione di maggioranza sulle misure anti contagio convocato ieri da Conte alle 12 (mancava sempre Bellanova); Conte allora ha fatto slittare il vertice verifica di stamani alle 9 e lo ha rinviato alle 18. Molto altro potrebbe ancora succedere prima di stasera. In realtà un gioco delle parti tra Conte e Renzi. Perchè un risultato è stato certamente ottenuto ieri: la minaccia di nuove misure restrittive ha messo in un angolo un argomento altrettanto spinoso per la maggioranza, il rischio di una crisi di governo che Matteo Renzi potrebbe far deflagrare a gennaio, una volta approvata la legge di Bilancio e in tempo perchè una nuova squadra, più efficiente di quella attuale, possa affrontare con serenità e sicurezza la sfida del Recovery Plan.

Il cortocircuito

In realtà anche la giornata di ieri dimostra la debolezza di Conte e la scarsa tenuta della maggioranza. A prescindere dagli strappi di Renzi. Il cortocircuito sta facendo scintille pericolose. Quasi incontrollabili. Il circuito sanitario è sempre più intrecciato con quello politico quando dovrebbero invece restare nettamente separati. Il problema è che il capo degli elettricisti, il premier Giuseppe Conte, non riesce più a gestirli e l’incendio è esploso. Sempre che non ci sia qualcuno che invece li intrecci di proposito questi fili per congelare la politica in nome della salute pubblica. L’incontro di oggi (?), il pezzo di verifica mancante, tra Conte e Italia viva è la chiave che manca per capire cosa succederà nelle prossime settimane. Il premier ieri sera ha teso una mano (“dobbiamo chiarire, trovare una sintesi e andare avanti, abbiamo troppe cose da fare”), ha già fatto capire che il suo progetto di Pnrr sarà rivisto, dalla cabina di regia alla suddivisione dei fondi. Renzi ha rilanciato in vari interventi indicando il Mes e la delega all’intelligence come punti irrinunciabili. Oggi consegnerà a Conte un lungo appunto, quasi un cronoprogramma, su quello che è necessario fare. Ne parleranno insieme. Renzi ha escluso una crisi governo adesso, prima del via libera alla legge di Bilancio. Se ne riparla a gennaio. Cioè tra meno di due settimane. Pandemia permettendo.

La legge di Bilancio

La legge di Bilancio è il terzo filo che rischia il cortocircuito: a oggi la manovra non è stata neppure esaminata in Commissione alla Camera. E manca ancora tutto il Senato. Possiamo dire che il Parlamento quest’anno non discuterà nei fatti la legge più importante dello Stato. Anche questo un sintomo grave di una legislatura che si sta ripiegando su se stessa. Proprio nel momento in cui dovrebbe volare. I 5 Stelle la stanno usando per alzare qualche bandierina. E il Pd s’arrabbia. Il bonus edilizia al 110%, ad esempio: la misura è stata prorogata fino a tutto il 2022 grazie ad un lavoro di squadra. I 5 Stelle adesso rilanciano, vogliono anche il 2023 e tengono, per questo, ferma la norma. Una battaglia inutile perchè fuori tempo massimo. Ma di bandiera.

Giornata surreale

La giornata s’impenna subito sul tema delle chiusure natalizie in chiave anticontagio. I tre ministri, già in pressing dalla sera prima, continuano la loro azione facendo trapelare divieti, misure, date. Peccato che dai tecnici non arrivi il supporto necessario. Il Comitato tecnico scientifico si divide in tre: rigoristi stile Franceschini; mediani e aperturisti. Il verbale chiude senza una sintesi e rinviando al decisore politico la scelta finale.

Ieri mattina tuta questa roba plana come un meteorite nell’aula del Senato dove i gruppi di maggioranza sono alle prese con le misure della pandemia ma da un opposto punto di vista: sono in votazione le mozioni sulle aperture dei piccoli comuni che, in base al decreto Natale, risultano superblindati in tutta Italia. Solo che un conto è vivere e muoversi nel comune di Roma o Milano, altro in piccoli centri da 5mila abitanti. “E’ una questione di giustizia sociale” dicono i parlamentari in modo trasversale. Ma a fine mattina prima un tweet di Franceschini (“E’ il momento di scelte rigorose”) seguito da quello di Zingaretti (“D’accordo sull’inasprimento delle misure”) spiazzano i senatori Pd. La maggioranza viene così “costretta” a fare marcia indietro e ad ingoiare una mozione annacquata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d’Incà che in sostanza impegna il governo a garantire “equità di trattamento” per tutti i cittadini specie se residenti in comuni di diverse dimensioni. Che è ben diverso dal garantire lo spostamento fuori comune. Specie se poi tutta l’Italia diventerà un’unica zona rossa natalizia. Schizofrenia pura. Ma non è giornata per armare altre discussioni. Ce ne sono già abbastanza. Meglio tacere e tenere a bada il cortocircuito. Che peraltro, cammina per conto suo in quel che resta del giorno.

Il vertice con i capi delegazione

Mentre il Senato è lì a cercare la quadra senza perdere troppo la faccia, Conte avvia la riunione con i capidelegazione dei partiti di maggioranza per decidere “la nuova stretta sul Natale”. Italia viva non c’è. La sua assenza è un messaggio preciso: se qualcuno nel governo – e non sono pochi - pensa di rinviare la verifica di maggioranza a dopo la pandemia in quanto unica vera emergenza, ha sbagliato i conti.

Il vertice inizia alle 13. Andrà avanti fino a sera. Le posizioni sono abbastanza chiare: Pd e Leu chiedono più rigore ed ulteriori chiusure; i 5 Stelle sono divisi e incerti; Italia viva ha fatto sapere di voler vedere i numeri visto che “ci siamo dotati di uno strumento che ha affidato a 21 parametri il calcolo e la previsione della diffusione del contagio e della resilienza del sistema sanitario”. Conte sarebbe su una posizione più soft. I governatori, a cui oggi il governo farà conoscere le sue decisioni, chiedono di seguire i criteri usati finora: chi ha valori da zona rossa, chiude tutto; chi ha valori migliori apre.

Le opposizioni

I leader delle opposizioni, riuniti a due passi da palazzo Chigi per la presentazione del libro di Bruno Vespa, osservano la scena basiti. E annusano l’aria. “Stavolta possiamo fare il controribaltone – dice Salvini – potremmo trovare i numeri in Parlamento per un governo di centrodestra”. E poi aggiunge: “Se Conte decide di chiudere l’Italia a Natale, già da questo sabato, vuole innescare caos e scontro sociale”. Mentre è in corso il vertice di maggioranza sulle misure, da Bergamo arriva un’altra notizia che agita questa volta il ministro Speranza: la procura di Bergamo che indaga sulle misure sanitarie adottate nella prima ondata nella bergamasca, ha sentito per tre ore Francesco Zambon, il ricercatore dell’Oms, sul giallo del Piano antipandemico del ministero della Salute datato 2006, mai aggiornato e riadatto 2016. E’ una storia questa assai poco chiara e che potrebbe coinvolgere presto il ministero di Speranza.

Tutto questo, ovviamente, cancella dal lessico di giornata parole come crisi di governo, rimpasto, rafforzamento della squadra, cabina di regia del Recovery plan eccetera eccetera. Renzi oggi le rimetterà sul tavolo di Conte. Alle prese questa volta con un cortocircuito difficile da spengere.