Zingaretti: tassa su voli? Su tasse decide il governo

Roma, 21 set. (askanews) - Tasse su voli aerei per ambiente e ricerca? "Chi mette le tasse lo decide un governo e un ministro del Tesoro. Sicuramente è giusto adottare politiche che mettono al centro la scelta green. Sarà il governo a capire come introdurre queste politiche in Italia". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti commentando a L'intervista su Sky Tg24 le proposte sul tema e la svolta green portata avanti dal governo tedesco."Copia incolla o la carta carbone lo fanno i paesi che non hanno una cultura politica, sì all'idea" ma poi va declinata ed elaborata, ha aggiunto. "Questo governo non farà scattare l'Iva e si è impegnato ad abbassare le tasse" ha ribadito Zingaretti.